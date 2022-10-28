McDonald's відновив роботу нових ресторанів. І не тільки у Києві та Львові
McDonald's поновлює роботу ресторанів. При чому, заклади відкриваються не лише у Києві та Львові, а й у інших містах України. Так, днями "мак" відкрив свої двері у Тернополі, а тепер бургерами можна поласувати й у Житомирі - у торговому центрі Глобал UA.
Всі актуальні адреси ресторанів McDonald's, які працюють станом на 28 жовтня, - у нашому матеріалі нижче.
Де McDonald's працює у Києві
В п'ятницю McDonald's запрацював у ТРЦ Respublika Park.
Нещодавно поновили роботу заклади біля станції метро "Арсенальна" і поруч з ТРЦ Blockbuster.
Адреси усіх працюючих ресторанів McDonald's у столиці:
- Кільцева дорога, 1
- просп. Палладіна, 7 А
- Боричів узвіз, 10А
- вул. Є.Сверстюка, 1
- вул. Драйзера, 4
- просп. Гагаріна, 2а
- Вокзальна пл., 2 (не працює на доставку)
- вул. Софіївська, 1/2
- просп. Бажана, 3б
- просп. Степана Бандери, 12-а
- вул. Гришка, 7
- просп. Шухевича, 2-Т (не працює на доставку)
- вул. Оноре де Бальзака, 2а
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- вул. Б. Хмельницького, 40/25
- вул. Вишгородська, 33а
- просп. Миколи Бажана, 8
- Кільцева дорога, 14В
- вул. Курбаса, 19а
- вул. Гната Хоткевича, 1в
- Оболонський проспект, 1б
- вул. Гната Юри, 13
- вул. Берковецька, 6д (не працює на доставку)
- вул. Лаврухіна, 4
- просп. Оболонський, 26а
- вул. Івана Миколайчука, 16
- пл. Героїв Бресту, 1.
- просп. Перемоги, 138
- пр-т Правди, 47
- пр-т Степана Бандери 36 Б
- вул. Івана Мазепи, 1
- просп. Перемоги, 65
- вул. Архітектора Вербицького, 1
McDonald's поновив роботу низки ресторанів у Києві (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Де McDonald's працює у Львові
- просп. Шевченка, 7
- просп. Чорновола, 12
- просп. Свободи, 35
- Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30 А (не працює на доставку)
Також McDonald's працює у:
- с. Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2)
- с. Гора (вул. Бориспільська, 6) (не працює на доставку)
- Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30)
- Борисполі (вул. Київський шлях, 67)
- Житомирі (вул. Київська, 77)
Таким чином, по Україні працюють (станом на 28 жовтня) 43 ресторани McDonald's, з них 37 - у Києві та Київській області.
У закладах відвідувачі можуть відвідати ресторан та скуштувати страви в залі або замовити іншими доступними способами - через експрес-вікна, на МакДрайві або через доставку McDelivery, яку здійснює компанія Glovo (де ця послуга є).
Правила роботи McDonald's
На сьогодні ресторани функціонують з певними обмеженнями. І ось з якими саме:
- "маки" працюють з 9:00 до 21:00
- ресторани закриваються під час повітряної тривоги
- ресторан відкривається лише за годину після скасування тривоги
- якщо тривогу скасовано менш ніж за годину до кінця робочого дня, ресторан відкриється лише наступного дня
- також не працюватимуть ресторани при відключенні електроенергії (і годину після цього).
McDonald's в Україні працює (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Раніше у McDonald's розповіли, чому так довго поновлювали роботу ресторанів в Україні.