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McDonald's відновив роботу нових ресторанів. І не тільки у Києві та Львові

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 10:23
McDonald's відновив роботу нових ресторанів. І не тільки у Києві та Львові McDonald's поновив роботу низки ресторанів по Україні (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Автор: Дмитрий Войналович

McDonald's поновлює роботу ресторанів. При чому, заклади відкриваються не лише у Києві та Львові, а й у інших містах України. Так, днями "мак" відкрив свої двері у Тернополі, а тепер бургерами можна поласувати й у Житомирі - у торговому центрі Глобал UA.

Всі актуальні адреси ресторанів McDonald's, які працюють станом на 28 жовтня, - у нашому матеріалі нижче.

Де McDonald's працює у Києві

В п'ятницю McDonald's запрацював у ТРЦ Respublika Park.

Нещодавно поновили роботу заклади біля станції метро "Арсенальна" і поруч з ТРЦ Blockbuster.

Адреси усіх працюючих ресторанів McDonald's у столиці:

  • Кільцева дорога, 1
  • просп. Палладіна, 7 А
  • Боричів узвіз, 10А
  • вул. Є.Сверстюка, 1
  • вул. Драйзера, 4
  • просп. Гагаріна, 2а
  • Вокзальна пл., 2 (не працює на доставку)
  • вул. Софіївська, 1/2
  • просп. Бажана, 3б
  • просп. Степана Бандери, 12-а
  • вул. Гришка, 7
  • просп. Шухевича, 2-Т (не працює на доставку)
  • вул. Оноре де Бальзака, 2а
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • вул. Б. Хмельницького, 40/25
  • вул. Вишгородська, 33а
  • просп. Миколи Бажана, 8
  • Кільцева дорога, 14В
  • вул. Курбаса, 19а
  • вул. Гната Хоткевича, 1в
  • Оболонський проспект, 1б
  • вул. Гната Юри, 13
  • вул. Берковецька, 6д (не працює на доставку)
  • вул. Лаврухіна, 4
  • просп. Оболонський, 26а
  • вул. Івана Миколайчука, 16
  • пл. Героїв Бресту, 1.
  • просп. Перемоги, 138
  • пр-т Правди, 47
  • пр-т Степана Бандери 36 Б
  • вул. Івана Мазепи, 1
  • просп. Перемоги, 65
  • вул. Архітектора Вербицького, 1

McDonald's відновив роботу нових ресторанів. І не тільки у Києві та Львові

McDonald's поновив роботу низки ресторанів у Києві (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Де McDonald's працює у Львові

  • просп. Шевченка, 7
  • просп. Чорновола, 12
  • просп. Свободи, 35
  • Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30 А (не працює на доставку)

Також McDonald's працює у:

  • с. Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2)
  • с. Гора (вул. Бориспільська, 6) (не працює на доставку)
  • Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30)
  • Борисполі (вул. Київський шлях, 67)
  • Житомирі (вул. Київська, 77)

Таким чином, по Україні працюють (станом на 28 жовтня) 43 ресторани McDonald's, з них 37 - у Києві та Київській області.

У закладах відвідувачі можуть відвідати ресторан та скуштувати страви в залі або замовити іншими доступними способами - через експрес-вікна, на МакДрайві або через доставку McDelivery, яку здійснює компанія Glovo (де ця послуга є).

Правила роботи McDonald's

На сьогодні ресторани функціонують з певними обмеженнями. І ось з якими саме:

  • "маки" працюють з 9:00 до 21:00
  • ресторани закриваються під час повітряної тривоги
  • ресторан відкривається лише за годину після скасування тривоги
  • якщо тривогу скасовано менш ніж за годину до кінця робочого дня, ресторан відкриється лише наступного дня
  • також не працюватимуть ресторани при відключенні електроенергії (і годину після цього).

McDonald's відновив роботу нових ресторанів. І не тільки у Києві та Львові

McDonald's в Україні працює (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Раніше у McDonald's розповіли, чому так довго поновлювали роботу ресторанів в Україні.

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