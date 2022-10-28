McDonald's возобновил работу новых ресторанов. И не только в Киеве и Львове

McDonald's возобновляет работу ресторанов. Причем заведения открываются не только в Киеве и Львове, но и в других городах Украины. Так, на днях "мак" открыл свои двери в Тернополе, а теперь бургерами можно полакомиться и в Житомире - в торговом центре Глобал UA.

Все актуальные адреса ресторанов McDonald's, работающих по состоянию на 28 октября, - в нашем материале ниже.

Где McDonald's работает в Киеве

В пятницу McDonald's заработал в ТРЦ Respublika Park.

Недавно возобновили работу заведения возле станции метро "Арсенальная" и рядом с ТРЦ Blockbuster.

Адреса всех работающих ресторанов McDonald's в столице:

Кольцевая дорога, 1

просп. Палладина, 7 А

Боричев спуск, 10А

ул. Е. Сверстюка, 1

ул. Драйзера, 4

просп. Гагарина, 2а

Вокзальная пл., 2 (не работает на доставку)

ул. Софиевская, 1/2

просп. Бажана, 3б

просп. Степана Бандеры, 12-а

ул. Гришко, 7

просп. Шухевича, 2-Т (не работает на доставку)

ул. Оноре де Бальзака, 2а

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

ул. Б. Хмельницкого, 40/25

ул. Вышгородская, 33а

просп. Николая Бажана, 8

Кольцевая дорога, 14В

ул. Курбаса, 19а

ул. Игната Хоткевича, 1в

Оболонский проспект, 1б

ул. Гната Юры, 13

ул. Берковецкая, 6д (не работает на доставку)

ул. Лаврухина, 4

просп. Оболонский, 26а

ул. Ивана Миколайчука, 16

пл. Героев Бреста, 1.

просп. Победы, 138

просп. Правды, 47

просп. Степана Бандеры 36 Б

ул. Ивана Мазепы, 1

просп. Победы, 65

ул. Архитектора Вербицкого, 1

McDonald's возобновил работу ряда ресторанов в Киеве (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Где McDonald's работает во Львове

просп. Шевченко, 7

просп. Черновола, 12

просп. Свободы, 35

Пустомытовский р-н, ул. Стрыйская, 30 А (не работает на доставку)

Также McDonald's работает в:

с. Софиевская Борщаговка (ул. Киевская, 2)

с. Гора (ул. Бориспольская, 6) (не работает на доставку)

Тернополе (ул. Гетьмана Ивана Мазепы, 30)

Борисполе (ул. Киевский шлях, 67)

Житомире (ул. Киевская, 77)

Таким образом, по Украине работают (по состоянию на 28 октября) 43 ресторана McDonald's, из них 37 - в Киеве и Киевской области.

В заведениях посетители могут посетить ресторан и отведать блюда в зале или заказать другими доступными способами - через экспресс-окна, на МакДрайве или через доставку McDelivery, осуществляемую компанией Glovo (где эта услуга есть).

Правила работы McDonald's

На сегодняшний день рестораны функционируют с определенными ограничениями. И вот с какими именно:

"маки" работают с 9:00 до 21:00

рестораны закрываются во время воздушной тревоги

ресторан открывается всего через час после отмены тревоги

если тревога отменена менее чем за час до конца рабочего дня, ресторан откроется только на следующий день

также не будут работать рестораны при отключении электроэнергии (и час после этого).

McDonald's в Украине работает (фото: facebook.com/McDonaldsUA)