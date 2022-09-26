McDonald's відкриває ще 7 ресторанів у Києві: дата та список адрес

McDonald’s з 27 вересня починає доставляти їжу зі своїх ресторанів також на правому березі Києва. Так, до спільної роботи мережі підключається ще 7 ресторанів.
Де ще можна замовити страви з "маку" - читайте у матеріалі Styler.
Тепер на правому березі працює 5 ресторанів на доставку, на лівому така сама кількість кафе.
Нагадаємо, що 20 вересня у Києві відкрилося кілька ресторанів мережі. Через 20 хвилин відкриття кафе біля служби доставки вже закінчилися кур'єри, оскільки ажіотаж із замовленнями виник нечуваний.
Фастфуд повідомив, що з жовтня заклади працюватимуть не лише на доставку, а й прийматимуть клієнтів усередині. Кафе працюватимуть з 9.00 до 20.00 та закриватимуться на час повітряної тривоги.
Зауважимо, що в McDonald’s помітно зросли ціни на улюблені страви. До війни ціни були значно меншими.
Так, за чизбургер доведеться заплатити 52 грн, за гамбургер – 45 грн.
Якщо раніше БігТейсті коштував 112 грн, то зараз – 154 грн. Ціна ДаблЧізбургера з 61 грн зросла до 81 грн, а БігМак коштує вже 92 грн.
Тримайте докладну інструкцію про те, як і де замовити їжу з МакДональдса .
Також читайте, що перекупники продають їжу з МакДональдз на OLX.