UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

McDonald's відкриває ще 7 ресторанів у Києві: дата та список адрес

McDonald’s у Києві порадував новинами (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

McDonald’s з 27 вересня починає доставляти їжу зі своїх ресторанів також на правому березі Києва. Так, до спільної роботи мережі підключається ще 7 ресторанів.

Де ще можна замовити страви з "маку" - читайте у матеріалі Styler.

Тепер на правому березі працює 5 ресторанів на доставку, на лівому така сама кількість кафе.

В яких "маках" можна замовити доставку

  • проспект Гагаріна, 2-А (Дарницька площа). Він почав працювати на доставку з 20 вересня
  • проспект Бажана, 3-Б (метро "Харківська") Розпочав доставку з 20 вересня.
  • вулиця Гришка, 7 (метро "Позняки"). Запрацював на доставку із 20 вересня.
  • вулиця Теодора Драйзера, 4 (Троєщина)
  • Вишгородська вулиця, 33-А (Виноградар)
  • вулиця Велика Васильківська, 22 (метро "Площа Льва Толстого")
  • проспект Броварський, 27 (метро "Дарниця")
  • проспект Академіка Палладіна, 7-А (метро "Академмістечко")
  • проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщагівка)
  • проспект Оболонський, 26-А (метро "Мінська")

Нагадаємо, що 20 вересня у Києві відкрилося кілька ресторанів мережі. Через 20 хвилин відкриття кафе біля служби доставки вже закінчилися кур'єри, оскільки ажіотаж із замовленнями виник нечуваний.

Фастфуд повідомив, що з жовтня заклади працюватимуть не лише на доставку, а й прийматимуть клієнтів усередині. Кафе працюватимуть з 9.00 до 20.00 та закриватимуться на час повітряної тривоги.

Які ціни зараз у "маку"

Зауважимо, що в McDonald’s помітно зросли ціни на улюблені страви. До війни ціни були значно меншими.

Так, за чизбургер доведеться заплатити 52 грн, за гамбургер – 45 грн.

Якщо раніше БігТейсті коштував 112 грн, то зараз – 154 грн. Ціна ДаблЧізбургера з 61 грн зросла до 81 грн, а БігМак коштує вже 92 грн.

Тримайте докладну інструкцію про те, як і де замовити їжу з МакДональдса .

Також читайте, що перекупники продають їжу з МакДональдз на OLX.

Читайте РБК-Україна в Google News
МакДональдс