McDonald’s открывает еще 7 ресторанов в Киеве: дата и список адресов

McDonald’s с 27 сентября начинает доставлять еду из своих ресторанов также на правом берегу Киева. Так, к общей работе сети подключаются еще 7 ресторанов.
Где еще можно заказать блюда из "мака" - читайте в материале Styler.
Теперь на правом берегу работает 5 ресторанов на доставку, на левом такое же количество кафе.
Напомним, что 20 сентября в Киеве открылось несколько ресторанов сети. Через 20 минут открытия кафе у службы доставки уже закончились курьеры, так как ажиотаж с заказами возник небывалый.
Фастфуд сообщил, что с октября заведения будут работать не только на доставку, но и будут принимать клиентов внутри. Кафе будут работать с 9.00 до 20.00 и будут закрываться на время воздушной тревоги.
Заметим, что в McDonald’s заметно выросли цены на всеми любимые блюда. До войны цены были значительно меньше.
Так, за чизбургер придется заплатить 52 грн, за гамбургер - 45 грн.
Если раньше БигТейсти стоил 112 грн, то сейчас - 154 грн. Цена ДаблЧизбургера с 61 грн выросла до 81 грн, а БигМак стоит уже 92 грн.
Держите подробную инструкцию о том, как и где заказать еду из МакДональдса.
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