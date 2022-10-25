McDonald’s відкрив ще п'ять закладів у Києві та відновив роботу ще у двох містах

У Києві McDonald’s 25 жовтня відкрив ще п'ять закладів. Також ресторани відновили роботу в Тернополі та Борисполі.
Про це повідомили на офіційній сторінці мережі у Facebook.
Відвідувачі тепер зможуть у Тернополі прийти у заклади на вул. Гетьмана І. Мазепи, 30. У місті Бориспіль вже відкрито заклад на вул. Київський Шлях, 67.
McDonald’s у Києві відновив роботу ще п’ять закладів:
Зазначається, що вже відвідувачі можуть скористатися усіма доступними способами замовлення, а саме скуштувати улюблені страви залі ресторану, скористатися експресвікнами чи заїхати на МакДрайв.
Також страви McDonald’s можна буде замовити через послугу доставки, щоб уникнути скупчень чи черг при відкритті.
Наразі у столиці вже працює 32 заклади McDonald's.
Додамо, що усі ресторани працюють з 09:00 до 21:00, а на час повітряної тривоги зачиняються та просять відвідувачів пройти до найближчих укриттів.
У разі відключення електроенергії ресторани не працюватимуть.
Раніше ми повідомляли, що у Києві люди займають чергу у McDonald's з 7 ранку.
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