UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

McDonald’s відкрив ще п'ять закладів у Києві та відновив роботу ще у двох містах

McDonald’s відновлює роботу ще у двох містах України (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві McDonald’s 25 жовтня відкрив ще п'ять закладів. Також ресторани відновили роботу в Тернополі та Борисполі.

Про це повідомили на офіційній сторінці мережі у Facebook.

Адреси відкритих МакДональдсів

Відвідувачі тепер зможуть у Тернополі прийти у заклади на вул. Гетьмана І. Мазепи, 30. У місті Бориспіль вже відкрито заклад на вул. Київський Шлях, 67.

McDonald’s у Києві відновив роботу ще п’ять закладів:

  • вул. Б. Хмельницького, 40/25;
  • вул. Берковецькій, 6д;
  • просп. Правди, 47;
  • вул. Миколи Лаврухіна, 4а;
  • пл. Вокзальній, 2.

Зазначається, що вже відвідувачі можуть скористатися усіма доступними способами замовлення, а саме скуштувати улюблені страви залі ресторану, скористатися експресвікнами чи заїхати на МакДрайв.

Також страви McDonald’s можна буде замовити через послугу доставки, щоб уникнути скупчень чи черг при відкритті.

Наразі у столиці вже працює 32 заклади McDonald's.

Додамо, що усі ресторани працюють з 09:00 до 21:00, а на час повітряної тривоги зачиняються та просять відвідувачів пройти до найближчих укриттів.

У разі відключення електроенергії ресторани не працюватимуть.

Раніше ми повідомляли, що у Києві люди займають чергу у McDonald's з 7 ранку.

Читайте також, чому улюблений фаст-фуд так довго повертався в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
МакДональдсMcDonald’s