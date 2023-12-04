Не McDonald's. Яка мережа фастфудів насправді є найбільшою у світі
Чи знаєте ви, яка мережа закладів швидкого харчування є найбільшою у світі? Перше, що спадає на думку багатьом українцям - McDonald's. Але ні. Насправді лідером є Subway.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про найбільшу мережу фастфуду у світі Subway та її історію.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Subway, Statista, Wikipedia.
Історія бізнесу
Історія Subway розпочалась у 1965 році. Тоді 17-річний Фред ДеЛука звернувся до друга своєї сім'ї - фізика-ядерника, доктора Пітера Бака - за порадою. Хлопець думав над тим, де заробити грошей, щоб оплатити навчання в коледжі.
Науковець запропонував підліткові стати партнерами й відкрити магазин, в якому б продавали свіжоприготовлені сендвічі за доступною ціною. На стартовий капітал у розмірі 1000 доларів (наданих Баком) підприємці відкрили перший ресторан у Бріджпорті, штат Коннектикут. Він отримав назву Pete's Super Submarines.
Цікаво, що сендвічі називали "субмаринами" через зовнішню подібність до підводних човнів.
Вже незабаром ДеЛука закинув давню мрію стати лікарем й взявся вивчати основи ведення бізнесу. Він спостерігав за поведінкою відвідувачів і придумував нові ідеї, як зробити закусочну ще більш популярною та прибутковою.
З часом Pete's Super Submarines отримав скорочену назву - Pete's Subway.
Проміжна назва закусочної (фото: www.subway.com)
Згодом вона трансформувалась до простого й відомого нині Subway.
Вже до 1974 року бізнесмени керували 16 магазинами по всьому Коннектикуту, проте їхні мрії йшли ще далі - відкрити щонайменше 32 ресторани.
Для цього вони вдались до франчайзингу й залишились у виграші. Закусочні перетворилися на ресторани швидкого харчування і бренд Subway здобув світове визнання.
Ділові партнери (фото: subway.com)
Сучасні досягнення
Згідно з даними платформи Statista, у 2023 році глобальний бренд ресторанів швидкого обслуговування Subway налічував 36 592 магазини по всьому світу.
При цьому більшість ресторанів (близько 20,3 тис.) розташовані на батьківщині Subway - у США. Другою за кількістю ресторанів є Канада. Третьою - Велика Британія.
Наголошується, що впродовж 2023 року бренд мав більше ресторанів у всьому світі, ніж будь-яка інша мережа.
Subway можна знайти у багатьох країнах світу (інфографіка: statista.com)
Особливості
Офіційна назва фірми Subway, яка надає послуги франчайзингу - Doctor's Associates, Inc.
Subway позиціонує себе як здорову альтернативу стандартним мережам ресторанів швидкого обслуговування. Це відображається у слогані компанії - "Eat fresh!" (з англійської - "Їж свіже!").
Типовий ресторан Subway є невеликим приміщенням із прозорою стійкою, всередині якої розташовані інгредієнти для сендвічів. За стійкою розташовані печі, в яких випікаються булки для сендвічів. Сидячих місць зазвичай небагато.
Крім стандартних ресторанів, Subway має велику кількість закладів у нестандартних і навіть несподіваних місцях (у супермаркетах, на військових базах і навіть у будівлі Пентагону).
Меню в Subway залежить від країни, проте основними стравами залишаються різноманітні сендвічі й салати. Клієнтам можуть пропонувати також кілька різновидів хліба власного приготування на вибір.
Меню різниться в залежності від країни (скріншот: subway.com)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що McDonald's "модернізує" рецепт легендарного бургера.
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