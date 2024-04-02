McDonald's назвав найпопулярніший ресторан в Україні

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на коментар гендиректора компанії в Україні, Чехії та Словаччині Юлії Бадрітдінової виданню " Укрінформ ".

Який McDonald's найпопулярніший в Україні

Найвідвідуванішим закладом мережі наразі залишається ресторан на Вокзальній площі у столиці.

При цьому, наголошує Юлія, в цілому по країні зараз міряти цей показник не варто, "тому що тривалість роботи ресторанів різна через різну кількість і тривалість повітряних тривог, відповідно, ці дані не зовсім репрезентативні".

Також серед найпопулярніших - заклади на Хрещатику та Лук'янівці, які користуються великою популярністю серед киян і гостей міста.

McDonald's на Хрещатику та Лук'янівській площі теж відвідують багато людей (колаж: РБК-Україна)

Додамо, що McDonald's біля Центрального залізничного вокзалу кілька років входив у топ-3 ресторанів у світі за кількістю відвідувачів.

McDonald's біля Центрального залізничного вокзалу - один із найвідвідуваніших у світі (фото: ukraine.mcdonalds.ua)