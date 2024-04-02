McDonald's назвал самый популярный ресторан в Украине

В McDonald's рассказали, какой ресторан сети украинцы посещают чаще всего.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий гендиректора компании в Украине, Чехии и Словакии Юлии Бадритдиновой изданию " Укринформ ".

Какой McDonald's самый популярный в Украине

Самым посещаемым заведением сети сегодня остается ресторан на Вокзальной площади в столице.

При этом, отмечает Юлия, в целом по стране сейчас мерить этот показатель не стоит, "так как продолжительность работы ресторанов разная из-за разного количества и продолжительности воздушных тревог, соответственно, эти данные не совсем репрезентативны".

Среди самых популярных - заведения на Крещатике и Лукьяновке, которые пользуются большой популярностью среди киевлян и гостей города.

McDonald's на Крещатике и Лукьяновской площади тоже посещают многие (коллаж: РБК-Украина)

Добавим, что McDonald's возле Центрального железнодорожного вокзала несколько лет входил в топ-3 ресторанов мира по количеству посетителей.

McDonald's возле Центрального железнодорожного вокзала - один из самых посещаемых в мире (фото: ukraine.mcdonalds.ua)