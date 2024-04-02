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McDonald's назвал самый популярный ресторан в Украине

Вторник 02 апреля 2024 17:25
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McDonald's назвал самый популярный ресторан в Украине Стало известно, в какой именно McDonald's ходит больше всего украинцев (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В McDonald's рассказали, какой ресторан сети украинцы посещают чаще всего.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий гендиректора компании в Украине, Чехии и Словакии Юлии Бадритдиновой изданию "Укринформ".

Какой McDonald's самый популярный в Украине

Самым посещаемым заведением сети сегодня остается ресторан на Вокзальной площади в столице.

При этом, отмечает Юлия, в целом по стране сейчас мерить этот показатель не стоит, "так как продолжительность работы ресторанов разная из-за разного количества и продолжительности воздушных тревог, соответственно, эти данные не совсем репрезентативны".

Среди самых популярных - заведения на Крещатике и Лукьяновке, которые пользуются большой популярностью среди киевлян и гостей города.

McDonald's назвал самый популярный ресторан в Украине

McDonald's на Крещатике и Лукьяновской площади тоже посещают многие (коллаж: РБК-Украина)

Добавим, что McDonald's возле Центрального железнодорожного вокзала несколько лет входил в топ-3 ресторанов мира по количеству посетителей.

McDonald's назвал самый популярный ресторан в Украине

McDonald's возле Центрального железнодорожного вокзала - один из самых посещаемых в мире (фото: ukraine.mcdonalds.ua)

Напомним, ранее мы писали, что McDonald's откроет новые рестораны в Ужгороде и Черновцах. В целом же в 2024 году в нашей стране планируется открытие не менее шести новых "маков". В частности, акцент будет делаться и на городах-сателлитах Киева.

Также мы писали, что McDonald's "модернизирует" рецепт легендарного бургера и изменится ли что-нибудь для украинцев.

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McDonald's Вокзальная
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