Мажор нормального уровня: появились новые детали о судимости нардепа Иванисова

Народный депутат от партии "Слуга народа" Роман Иванисов был осужден за причастность к изнасилованию. После того, как информация о судимости всплыла – Иванисова исключили из фракции и по словам замглавы фракции Александра Корниенко, нардеп сам приостановил свое членство.

Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней в середине 90-х годов и даже отбывал наказание в тюрьме. "Смотрящий зоны", где нардеп отбывал срок, рассказал некоторые детали о заключении в эксклюзивном интервью для телеканала "Свободный".

Как сообщил бывший заключенный, Иванисов получил срок за групповое изнасилование и поэтому в тюрьме его приняли негативно. Его регулярно били и заставляли убирать, а, чтобы к нему относились более мягко – отец Иванисова постоянно приезжал и подкупал зэков. Кроме того, Иванисов, несмотря на тяжесть статьи и проблемы с сокамерниками, отбывал срок в привилегированных условиях.

"Приехал мой земляк, Рома Иванисов, с которым мы познакомились в помещении этапа. В процессе я был знаком с его отцом, который приезжал к нему регулярно. У него были проблемы именно по его преступлению. К нему были претензии у заключенных. Их было четыре человека, они вроде изнасиловали какую-то девушку", - рассказал "смотрящий".

Также он добавил, что Иванисов совершил преступление после пьяной вечеринки, а в заключении общался только с избранными.

"По этому вопросу у него там были моменты. Он приехал, никому не интересен, еще никто не знал папу, кто, что. Статья 117. Каждый день как стандарт – это избиение, это уборки, любыми способами создать головную боль. Это был такой мажор нормального уровня. Ему привозили все машинами. под охраной. Мы брали что-то и себе", - добавил бывший заключенный.

Депутат Иванисов отбывал срок на зоне за групповое изнасилование