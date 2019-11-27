Мажор нормального рівня: з'явилися нові деталі про судимость нардепа Іванісова

Народний депутат від партії "Слуга народу" Роман Іванісов був засуджений за причетність до зґвалтування. Після того, як інформація про судимость спливла – Іванісова виключили з фракції і за словами заступника голови фракції Олександра Корнієнка, нардеп сам призупинив своє членство.

Роман Іванісов дійсно був засуджений за зґвалтування неповнолітньої в середині 90-х років і навіть відбував покарання у в'язниці. "Смотрящий зони", де нардеп відбував термін, розповів деякі деталі про укладення в ексклюзивному інтерв'ю для телеканалу "Вільний".

Як повідомив колишній в'язень, Іванісов отримав термін за групове згвалтування і тому у в'язниці його прийняли негативно. Його регулярно били і змушували прибирати, а щоб до нього ставилися більш м'яко – батько Іванісова постійно приїжджав і підкуповував зеків. Крім того, Іванісов, незважаючи на тяжкість статті і проблеми з сусідами по камері, відбував термін у привілейованих умовах.

"Приїхав мій земляк, Рома Іванісов, з яким ми познайомилися в приміщенні етапу. В процесі я був знайомий з його батьком, який приїжджав до нього регулярно. У нього були проблеми саме за його злочин. До нього були претензії в ув'язнених. Їх було чотири людини, вони нібито зґвалтували якусь дівчину", - розповів "смотрящий".

Також він додав, що Іванісов вчинив злочин після п'яної вечірки, а в укладенні спілкувався тільки з обраними.

"З цього питання у нього там були моменти. Він приїхав, нікому не цікавий, ще ніхто не знав папу, хто, що. Стаття 117. Кожен день як стандарт – це побиття, це прибирання, будь-якими способами створити головний біль. Це був такий мажор нормального рівня. Йому привозили все машинами. під охороною. Ми брали щось і собі", - додав колишній в'язень.

Депутат Іванісов відбував термін на зоні за групове зґвалтування