Иванисов не сможет вернуться во фракцию "Слуги народа", - Корниенко

Фото: Роман Иванисов (facebook.com/sluganarodu.ivanisov)

В "Слуге народа" исключили возвращение Иванисова

Народный депутат Роман Иванисов, который на фоне скандала вышел из фракции "Слуга народа", не сможет вернуться назад. Об этом заявил замглавы фракции Александр Корниенко в эфире Радио НВ.

По его словам, Иванисов сначала по собственному решению пристановил членство во фракции.

"Я думаю, что после всей той информации, которая была, мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет", - от метил Корниенко.

Он также добавил, что окончательное решение примут на заседании фракции 2 декабря.

Напомним, ранее глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Иванисов после публикации приговора и указа о помиловании должен добровольно сложить мандат.

Скандал с нардепом разгорелся на этой неделе после, как стало известно, что в 90-е он был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, однако отбыл не весь срок, так как был помилован указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. На внеочередных выборах в парламент баллотировался в 153 округе в Ровенской области от партии "Слуга народа".