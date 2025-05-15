Майже не "їсть" електрику та гроші: як вибрати найекономніший холодильник

Рейтинг енергоефективності: що треба знати

Клас енергоефективності холодильника зазвичай позначається літерами латинського алфавіту від A до G. Чим вищий клас, тим менше енергії споживає холодильник. Найекономнішими є моделі класу A+++, які дозволяють заощадити до 50% електроенергії. Водночас холодильники класу D та нижче вже не випускаються, оскільки їх експлуатація є надто дорогою.

Особливу увагу варто звертати на позначення на етикетці енергоспоживання, що допомагає точно визначити, скільки електроенергії витрачає модель за певний період.

Які технології охолодження вибрати?

Системи охолодження також відіграють важливу роль в енергоефективності холодильників. Існують два основні види охолодження: крапельне та NoFrost. Капельне охолодження передбачає скупчення води на задній стінці, яка потім випаровується. Моделі з NoFrost мають більш ефективну систему, оскільки продукти обдуваються холодним повітрям, що дозволяє уникнути утворення льоду.

Хоча NoFrost більш зручний у використанні, крапельні холодильники зазвичай споживають менше енергії. Тому якщо ваш пріоритет - економія електроенергії, вибирайте холодильники з крапельною системою охолодження.

Інверторні компресори

Інверторні компресори вважаються найбільш енергоефективними. Вони автоматично регулюють потужність в залежності від температури в холодильнику, що дозволяє знижувати споживану енергію.

Замість того, щоб працювати на повну потужність і зупинятися, як традиційні компресори, інверторні моделі підтримують оптимальну температуру з мінімальними коливаннями.

Це не тільки дозволяє заощаджувати енергію, але й забезпечує стабільне охолодження продуктів.

Правильно обраний холодильник може заощадити велику кількість грошей (фото: Freepik.com)

Розмір і конфігурація

Розмір холодильника значно впливає на його енергоспоживання. Великі моделі зазвичай споживають більше енергії, тому вибирайте холодильник, об'єм якого відповідатиме вашим потребам.

Також зверніть увагу на розташування морозильної камери. Холодильники з верхньою морозильною камерою споживають менше енергії, ніж ті, де морозильна камера знаходиться внизу.

Поради щодо економії енергії

Щоб ще більше знизити витрати на електроенергію, дотримуйтеся кількох простих порад: