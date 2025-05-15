Почти не "ест" электричество и деньги: как выбрать самый экономный холодильник

Рейтинг энергоэффективности: что нужно знать

Класс энергоэффективности холодильника обычно обозначается буквами латинского алфавита от A до G. Чем выше класс, тем меньше энергии потребляет холодильник. Самыми экономными являются модели класса A+++, которые позволяют сэкономить до 50% электроэнергии. В то же время холодильники класса D и ниже уже не выпускаются, поскольку их эксплуатация является слишком дорогой.

Особое внимание стоит обращать на обозначение на этикетке энергопотребления, что помогает точно определить, сколько электроэнергии расходует модель за определенный период.

Какие технологии охлаждения выбрать?

Системы охлаждения также играют важную роль в энергоэффективности холодильников. Существуют два основных вида охлаждения: капельное и NoFrost. Капельное охлаждение предполагает скопление воды на задней стенке, которая затем испаряется. Модели с NoFrost имеют более эффективную систему, поскольку продукты обдуваются холодным воздухом, что позволяет избежать образования льда.

Хотя NoFrost более удобен в использовании, капельные холодильники обычно потребляют меньше энергии. Поэтому если ваш приоритет - экономия электроэнергии, выбирайте холодильники с капельной системой охлаждения.

Инверторные компрессоры

Инверторные компрессоры считаются наиболее энергоэффективными. Они автоматически регулируют мощность в зависимости от температуры в холодильнике, что позволяет снижать потребляемую энергию.

Вместо того, чтобы работать на полную мощность и останавливаться, как традиционные компрессоры, инверторные модели поддерживают оптимальную температуру с минимальными колебаниями.

Это не только позволяет экономить энергию, но и обеспечивает стабильное охлаждение продуктов.

Правильно выбранный холодильник может сэкономить большое количество денег (фото: Freepik.com)

Размер и конфигурация

Размер холодильника значительно влияет на его энергопотребление. Большие модели обычно потребляют больше энергии, поэтому выбирайте холодильник, объем которого будет соответствовать вашим потребностям.

Также обратите внимание на расположение морозильной камеры. Холодильники с верхней морозильной камерой потребляют меньше энергии, чем те, где морозильная камера находится внизу.

Советы по экономии энергии

Чтобы еще больше снизить расходы на электроэнергию, придерживайтесь нескольких простых советов: