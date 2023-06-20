Український співак влаштував скандал на стендап-шоу через жарти про геїв (відео)

Український співак і представник на Євробаченні 2017 МELOVIN покинув знімальний майданчик стендап-шоу "Біографія", навіть не попрощавшись. Скандал стався через жарти про представників ЛГБТ-спільноти.

Про це артист розповів у відео на своїй сторінці в Instagram .

Що сталося між коміками та співаком

Співак MELOVIN був заявленим гостем на стендап-шоу "Біографія", однак зйомки закінчилися скандалом, адже Костянтин Бочаров (справжнє ім'я MELOVIN) просто покинув зал, не попрощавшись.

Наступного ранку він емоційно звернувся у своїх соцмережах до спільноти, пояснюючи свій вчинок. Причиною скандалу стали жарти про геїв.

"Аби мова йшла тільки про мене - це одне. Але при мені ображали всіх представників спільноти, таких же повноправних українців. Людей, які мені не байдужі. І інтереси яких я досить давно захищаю. Бути присутнім на шоу, де при мені ображають цілу верству, де пропагують нетерпимість до інакшості?" - ставить риторичне питання знаменитість.

Музикант нагадав, що саме зараз увесь світ відзначає місяць прайду, або місяць гордості. І саме цей факт робить інцидент іще більш прикрим для нього:

"Тобто світові бренди оголошують підтримку ЛГБТК+ спільноті, впізнавані логотипи стають веселковими. А четверо хлопців з України, моїх ровесників, пробують принизити тих, хто тільки-но виборює право на чесність. Разючий контраст, вам не здається?" - йшлося в його відео.

Слідом зa відеозверненням, нa cторінці aртистa з'явилacь нaрізкa із жaртів, які його обурили. Підтримaли його позицію і численні коментaрі під постом.

"Це був мій, мабуть, найкрінжовіший досвід. Купити квиток, щоб пів години від початку вислуховувати, що я г*мно і бути меловінатором - це соромно. Таке собі".

"І така колосальна різниця між тобою і тими чотирма… У всьому".

"Для мене стендап - це завжди брудно. За весь час я не побачила жодного нормального стендапера. Там або сексизм, або гомофобія. Стендап - це не про гумор, це просто сміттєвий бак для стереотипів".

"Тобто стендап в їх розумінні - це знущання з гостя? Ну це відстій".

"Жарти жартами, але хлопці зашкварились. Це вже занадто, покликати людину на шоу і займатися справжнім цькуванням…"

А от чи побaчимо в ефірі той скaндaльний епізод "Біогрaфії" - нaрaзі невідомо.