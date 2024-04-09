Майже дві доби чекав в окопі. Медики дивом врятували воїна, пораненого на Бахмутському напрямі

Медики Дніпра врятували важкопораненого воїна, який втратив багато крові й переніс ампутацію лівої ноги. Захиснику майже дві доби довелося чекати в окопах на евакуацію, оскільки вороги постійно вели мінометний обстріл.
Історію військового розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка у Facebook.
29-річний Юрій родом з Ладижина Вінницької області. Воїн отримав поранення 5 квітня біля Андріївки на Бахмутському напрямку.
"Коли почалася евакуація, запропонував, щоб тяжкий побратим був перший. Майже дві доби чекав допомоги в окопі. Жорстокі бої, довга евакуація, висока ампутація лівої ноги на рівні верхньої третини стегна. Юрій втратив багато крові", - розповідає лікар.
Сам захисник згадує, що його друзі зробили неможливе, скориставшись єдиним шансом, щоб його винести під обстрілом міномета.
"Відірвану кінцівку відрізали на стабілізаційному пункті і мене ледь притомного повезли до Мечникова. Все, як уві сні. Я потім побачив рідних. Мама залишила "Снікерс" під моєю подушкою в реанімації Мечникова… Я чув її голос всередині свого тіла, відчував, що вона плаче, але був ще не при тямі. Знав, що біль мене не зламає", - ділиться своєю історією Юрій.
Лікар додає, що допомогти не здатися пораненому воїну допомогли думки про дружину Юлію, 4-річного сина Артема та батьків.
Українці до під постом Риженка залишають коментарі, у яких бажають Юрію швидкого одужання та повернення додому.
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