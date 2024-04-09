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Почти двое суток ждал в окопе. Медики чудом спасли воина, раненого на Бахмутском направлении

29-летний Юрий сейчас находится в больнице Днепра (скриншот с видео)
Автор: Василина Копытко

Медики Днепра спасли тяжелораненого воина, потерявшего много крови и перенесшего ампутацию левой ноги. Защитнику почти двое суток пришлось ждать в окопах на эвакуацию, поскольку враги постоянно вели минометный обстрел.

Историю военного рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию генерального директора Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергея Рыженко в Facebook.

История спасения защитника

29-летний Юрий родом из Ладыжина Винницкой области. Воин получил ранение 5 апреля возле Андреевки на Бахмутском направлении.

"Когда началась эвакуация, предложил, чтобы тяжелый побратим был первым. Почти двое суток ждал помощи в окопе. Жестокие бои, долгая эвакуация, высокая ампутация левой ноги на уровне верхней трети бедра. Юрий потерял много крови", - рассказывает врач.

Сам защитник вспоминает, что его друзья сделали невозможное, воспользовавшись единственным шансом, чтобы его вынести под обстрелом миномета.

Мысли о родных помогли воину не сдаться

"Оторванную конечность отрезали на стабилизационном пункте и меня едва в сознании повезли в Мечникова. Все, как во сне. Я потом увидел родных. Мама оставила "Сникерс" под моей подушкой в реанимации Мечникова... Я слышал ее голос внутри своего тела, что чувствовал, что она плачет, но был еще не в сознании. Знал, что боль меня не сломает", - делится своей историей Юрий.

Врач добавляет, что помочь не сдаться раненому воину помогли мысли о жене Юлии, 4-летнем сыне Артеме и родителях.

Украинцы под постом Рыженко оставляют комментарии, в которых желают Юрию быстрого выздоровления и возвращения домой.

 

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