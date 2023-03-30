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Майже БігМак: кулінар представив рецепт смачної страви

Фото: Рецепт смачної м'ясної страви (Скріншот із відео)
Автор: Styler

Для того, щоб щільно та смачно поїсти, необов'язково йти до кафе та ресторану. Вдома можна приготувати м'ясну закуску не гірше, ніж у МакДональдсі.

Український кулінар Олексій Крючков у Instagram представив рецепт смачнющої страви. На його думку, вона навіть краще, ніж БігМак.

"Це неможливо смачно. І схоже на БігМак, слово честі", - описав кухар свій рецепт.

На 4 порції вам знадобляться

  • лаваш
  • 300 фаршу (по рецепту яловичий)
  • сир плавлений скибочками 1 упаковка.
  • рання капуста

Соус:

  • 1 ст. ложка гірчиці, майонезу, кетчупу
  • 1-2 солоних огірка (від розміру залежить)
  • Можна додати червону цибулю за бажанням.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть лаваш і зробіть ножицями з нього кружки. До фаршу додайте сіль та перець і розподіліть його на лаваші. Візьміть суху пательню, покладіть на неї лаваш із фаршем, туди ж покладіть шматочок сиру.

Зробіть соус. Візьміть солоний огірок, потріть його на тертку, додайте кетчуп, гірчицю, майонез. Нашатковану свіжу капусту з соусом покладіть у лаваш на пательні, згорніть рулетом і посмажте. Тепер можна насолоджуватися!

Смачного!

Раніше ми давали рецепт чіпсів, які можна приготувати вдома.

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