Майже БігМак: кулінар представив рецепт смачної страви

Для того, щоб щільно та смачно поїсти, необов'язково йти до кафе та ресторану. Вдома можна приготувати м'ясну закуску не гірше, ніж у МакДональдсі.
Український кулінар Олексій Крючков у Instagram представив рецепт смачнющої страви. На його думку, вона навіть краще, ніж БігМак.
"Це неможливо смачно. І схоже на БігМак, слово честі", - описав кухар свій рецепт.
Соус:
Візьміть лаваш і зробіть ножицями з нього кружки. До фаршу додайте сіль та перець і розподіліть його на лаваші. Візьміть суху пательню, покладіть на неї лаваш із фаршем, туди ж покладіть шматочок сиру.
Зробіть соус. Візьміть солоний огірок, потріть його на тертку, додайте кетчуп, гірчицю, майонез. Нашатковану свіжу капусту з соусом покладіть у лаваш на пательні, згорніть рулетом і посмажте. Тепер можна насолоджуватися!
Смачного!
Раніше ми давали рецепт чіпсів, які можна приготувати вдома.
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