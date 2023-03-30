Майже БігМак: кулінар представив рецепт смачної страви

"Це неможливо смачно. І схоже на БігМак, слово честі", - описав кухар свій рецепт.

На 4 порції вам знадобляться

лаваш

300 фаршу (по рецепту яловичий)

сир плавлений скибочками 1 упаковка.

рання капуста

Соус:

1 ст. ложка гірчиці, майонезу, кетчупу

1-2 солоних огірка (від розміру залежить)

Можна додати червону цибулю за бажанням.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть лаваш і зробіть ножицями з нього кружки. До фаршу додайте сіль та перець і розподіліть його на лаваші. Візьміть суху пательню, покладіть на неї лаваш із фаршем, туди ж покладіть шматочок сиру.

Зробіть соус. Візьміть солоний огірок, потріть його на тертку, додайте кетчуп, гірчицю, майонез. Нашатковану свіжу капусту з соусом покладіть у лаваш на пательні, згорніть рулетом і посмажте. Тепер можна насолоджуватися!

Смачного!