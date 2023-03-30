Почти БигМак: кулинар представил рецепт вкуснейшего блюда

"Это невозможно вкусно. И похоже на БигМак, честное слово", - описал повар свой рецепт.

На 4 порции вам понадобятся

лаваш

300 фарша (по рецепту говяжий)

сыр плавленый ломтиками 1 упаковка

ранняя капуста

Соус:

1 ст. ложка горчицы, майонеза, кетчупа

1-2 соленых огурца (от размера зависит)

Можно добавить красный лук по желанию.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите лаваш и сделайте ножницами из него круглые кружки. К фаршу добавьте соль и перец и распределите его на лаваше. Возьмите сухую сковородку, положите на нее лаваш с фаршем, туда же положите кусочек сыра.

Сделайте соус. Возьмите соленый огурец, потрите его на терку, добавьте кетчуп, горчицу, майонез. Нашинкованную свежую капусту с соусом положите в лаваш на сковородке, сверните рулетом и пожарьте. Теперь можно наслаждаться!

Приятного аппетита!