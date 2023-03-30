Майже БігМак: кулінар представив рецепт смачної страви
Для того, щоб щільно та смачно поїсти, необов'язково йти до кафе та ресторану. Вдома можна приготувати м'ясну закуску не гірше, ніж у МакДональдсі.
Український кулінар Олексій Крючков у Instagram представив рецепт смачнющої страви. На його думку, вона навіть краще, ніж БігМак.
"Це неможливо смачно. І схоже на БігМак, слово честі", - описав кухар свій рецепт.
На 4 порції вам знадобляться
- лаваш
- 300 фаршу (по рецепту яловичий)
- сир плавлений скибочками 1 упаковка.
- рання капуста
Соус:
- 1 ст. ложка гірчиці, майонезу, кетчупу
- 1-2 солоних огірка (від розміру залежить)
- Можна додати червону цибулю за бажанням.
Покроковий рецепт приготування
Візьміть лаваш і зробіть ножицями з нього кружки. До фаршу додайте сіль та перець і розподіліть його на лаваші. Візьміть суху пательню, покладіть на неї лаваш із фаршем, туди ж покладіть шматочок сиру.
Зробіть соус. Візьміть солоний огірок, потріть його на тертку, додайте кетчуп, гірчицю, майонез. Нашатковану свіжу капусту з соусом покладіть у лаваш на пательні, згорніть рулетом і посмажте. Тепер можна насолоджуватися!
Смачного!
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