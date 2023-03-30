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Почти БигМак: кулинар представил рецепт вкуснейшего блюда

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Четверг 30 марта 2023 13:55
Почти БигМак: кулинар представил рецепт вкуснейшего блюда Фото: Рецепт вкуснейшего мясного блюда (Скриншот из видео)
Автор: Styler

Для того, чтобы плотно и вкусно поесть, необязательно идти в кафе и ресторан. Дома можно приготовить мясную закуску, не хуже, чем в МакДональдсе.

Украинский кулинар Алексей Крючков в Instagram представил рецепт вкуснейшего блюда. По его мнению, оно даже лучше, чем БигМак.

"Это невозможно вкусно. И похоже на БигМак, честное слово", - описал повар свой рецепт.

На 4 порции вам понадобятся

  • лаваш
  • 300 фарша (по рецепту говяжий)
  • сыр плавленый ломтиками 1 упаковка
  • ранняя капуста

Соус:

  • 1 ст. ложка горчицы, майонеза, кетчупа
  • 1-2 соленых огурца (от размера зависит)
  • Можно добавить красный лук по желанию.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите лаваш и сделайте ножницами из него круглые кружки. К фаршу добавьте соль и перец и распределите его на лаваше. Возьмите сухую сковородку, положите на нее лаваш с фаршем, туда же положите кусочек сыра.

Сделайте соус. Возьмите соленый огурец, потрите его на терку, добавьте кетчуп, горчицу, майонез. Нашинкованную свежую капусту с соусом положите в лаваш на сковородке, сверните рулетом и пожарьте. Теперь можно наслаждаться!

Приятного аппетита!

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