Почти БигМак: кулинар представил рецепт вкуснейшего блюда
Для того, чтобы плотно и вкусно поесть, необязательно идти в кафе и ресторан. Дома можно приготовить мясную закуску, не хуже, чем в МакДональдсе.
Украинский кулинар Алексей Крючков в Instagram представил рецепт вкуснейшего блюда. По его мнению, оно даже лучше, чем БигМак.
"Это невозможно вкусно. И похоже на БигМак, честное слово", - описал повар свой рецепт.
На 4 порции вам понадобятся
- лаваш
- 300 фарша (по рецепту говяжий)
- сыр плавленый ломтиками 1 упаковка
- ранняя капуста
Соус:
- 1 ст. ложка горчицы, майонеза, кетчупа
- 1-2 соленых огурца (от размера зависит)
- Можно добавить красный лук по желанию.
Пошаговый рецепт приготовления
Возьмите лаваш и сделайте ножницами из него круглые кружки. К фаршу добавьте соль и перец и распределите его на лаваше. Возьмите сухую сковородку, положите на нее лаваш с фаршем, туда же положите кусочек сыра.
Сделайте соус. Возьмите соленый огурец, потрите его на терку, добавьте кетчуп, горчицу, майонез. Нашинкованную свежую капусту с соусом положите в лаваш на сковородке, сверните рулетом и пожарьте. Теперь можно наслаждаться!
Приятного аппетита!
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