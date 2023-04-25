Майже 600 клінік: де саме українці можуть отримати безоплатну стоматологічну допомогу

Швидка "зубна" допомога

Стоматологічна допомога може бути невідкладною (ургентною) та плановою . У першому випадку йдеться про медичні послуги з усунення гострого болю, і коли необхідне лікування загрозливих для життя станів (наприклад, пульпіт, перелом зуба та інше), пояснюють у прес-службі МОЗ України.

А ось планова стоматологічна допомога для дорослих може бути платною. Чому? Річ у тім, що вона не покривається програмою медичних гарантій.

"Планова допомога надається у разі проблем, які не загрожують життю безпосередньо, але потребують медичного втручання. Наприклад, лікування карієсу", - йдеться у публікації.

У міністерстві звертають увагу, що у лікарнях, які мають контракт із НСЗУ, для дітей безоплатною може бути і невідкладна, і планова стоматологія.

Які послуги надають безоплатно

Початковий огляд та оцінка стану стоматологічного здоров'я дорослих та дітей.

Ургентна та планова допомога дітям до 18 років з необхідними супутніми інструментальними дослідженнями (наприклад, внутрішньоротова рентгенографія, позаротова рентгенографія, що проводяться у закладі) та своєчасним знеболенням на всіх етапах діагностики та лікування.

Ургентна допомога дорослим зі своєчасним знеболенням.

Хірургічні втручання при наданні стоматологічної допомоги дорослим та дітям.

Обов'язкові медичні профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей віком до 6 років.

Куди звертатись - адреси

Контактні дані та адреси найближчих закладів, які уклали договір з НСЗУ на надання стоматологічної допомоги, можна дізнатися:

за телефоном 16-77;

16-77; знайти зручний для вас медзаклад з представлених 599 в інтернеті за цим лінком, скориставшись дашбордом про укладені договори.

Як знайти найближчу клініку, де безкоштовно надають стоматологічну допомогу (фото: скріншот