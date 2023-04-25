Майже 600 клінік: де саме українці можуть отримати безоплатну стоматологічну допомогу

Українці можуть отримати безоплатну невідкладну стоматологічну допомогу в медичних установах, які уклали договір з Національною службою здоров'я України. На сьогоднішній момент таких клінік у країні - майже 600.
Які саме послуги в них надають на безкоштовній основі, та як легко знайти найближчу медустанову для звернення - читайте у матеріалі нижче.
Стоматологічна допомога може бути невідкладною (ургентною) та плановою . У першому випадку йдеться про медичні послуги з усунення гострого болю, і коли необхідне лікування загрозливих для життя станів (наприклад, пульпіт, перелом зуба та інше), пояснюють у прес-службі МОЗ України.
А ось планова стоматологічна допомога для дорослих може бути платною. Чому? Річ у тім, що вона не покривається програмою медичних гарантій.
"Планова допомога надається у разі проблем, які не загрожують життю безпосередньо, але потребують медичного втручання. Наприклад, лікування карієсу", - йдеться у публікації.
У міністерстві звертають увагу, що у лікарнях, які мають контракт із НСЗУ, для дітей безоплатною може бути і невідкладна, і планова стоматологія.
Контактні дані та адреси найближчих закладів, які уклали договір з НСЗУ на надання стоматологічної допомоги, можна дізнатися:
Як знайти найближчу клініку, де безкоштовно надають стоматологічну допомогу (фото: скріншот
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українцям можна отримати послуги у приватному медичному закладі безплатно.
А також писали, за що в лікарні не треба платити, та куди скаржитися, якщо змушують.