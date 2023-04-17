За що українцям у лікарні не треба платити. Куди скаржитися, якщо змушують

Є перелік медичних послуг, які українцям надаються абсолютно безкоштовно та платити за них не потрібно. Хоча буває й так, що пацієнтів просять оплатити такі послуги - куди скаржитися в такому разі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну інфографіку Міністерства охорони здоров’я.

Послуги

Перелік безкоштовних послуг, на які має право кожен пацієнт:

екстренна медична допомога;

первинна медична допомога;

спеціалізована медична допомога;

паліативна медична допомога;

реабілітація у сфері охорони здоров'я;

медична допомога дітям до 16 років;

медична допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;

програма "Доступні ліки".

Аналізи

"Базові аналізи входять у перелік безоплатних для пацієнта медичних послуг на первинному та спеціалізованому рівнях медичної допомоги, а також медичної допомоги пацієнтам із COVID-19", - йдеться в інфографіці.

Перелік безкоштовних базових тестів та аналізів, які можна отримати у сімейного лікаря:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

загальний аналіз сечі;

рівень глюкози у крові;

загальний аналіз холестерину;

тест на вагітність;

тест на ВІЛ;

тест на вірусні гепатити;

тест на тропонін;

тест на COVID-19.

"Решту аналізів за наявності електронного направлення можна зробити безоплатно на амбулаторному рівні. Електронне направлення виписує лікар - або лікар первинної ланки, або вузький спеціаліст", - додають в МОЗ.

Куди скаржитись

Якщо у лікарні вас намагаються запевнити, що, наприклад, за аналізи потрібно платити, а безоплатні аналізи лише у вашій лікарні за місцем проживання, хоча це не так, слід діяти наступним чином: