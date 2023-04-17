За що українцям у лікарні не треба платити. Куди скаржитися, якщо змушують
Є перелік медичних послуг, які українцям надаються абсолютно безкоштовно та платити за них не потрібно. Хоча буває й так, що пацієнтів просять оплатити такі послуги - куди скаржитися в такому разі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну інфографіку Міністерства охорони здоров’я.
Послуги
Перелік безкоштовних послуг, на які має право кожен пацієнт:
- екстренна медична допомога;
- первинна медична допомога;
- спеціалізована медична допомога;
- паліативна медична допомога;
- реабілітація у сфері охорони здоров'я;
- медична допомога дітям до 16 років;
- медична допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;
- вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;
- програма "Доступні ліки".
Аналізи
"Базові аналізи входять у перелік безоплатних для пацієнта медичних послуг на первинному та спеціалізованому рівнях медичної допомоги, а також медичної допомоги пацієнтам із COVID-19", - йдеться в інфографіці.
Перелік безкоштовних базових тестів та аналізів, які можна отримати у сімейного лікаря:
- загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
- загальний аналіз сечі;
- рівень глюкози у крові;
- загальний аналіз холестерину;
- тест на вагітність;
- тест на ВІЛ;
- тест на вірусні гепатити;
- тест на тропонін;
- тест на COVID-19.
"Решту аналізів за наявності електронного направлення можна зробити безоплатно на амбулаторному рівні. Електронне направлення виписує лікар - або лікар первинної ланки, або вузький спеціаліст", - додають в МОЗ.
Куди скаржитись
Якщо у лікарні вас намагаються запевнити, що, наприклад, за аналізи потрібно платити, а безоплатні аналізи лише у вашій лікарні за місцем проживання, хоча це не так, слід діяти наступним чином:
- поясніть, що вам відомо про перелік безоплатних послуг, предʼявіть його за потреби;
- зверніться до завідувача відділенням або до головного лікаря;
- напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я у місті, де ви знаходитеся;
- подайте скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ;
- зверніться у контакт-центр НСЗУ за безоплатним номером 16-77.
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