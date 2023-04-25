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Майже 600 клінік: де саме українці можуть отримати безоплатну стоматологічну допомогу

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Вівторок 25 квітня 2023 20:51
Майже 600 клінік: де саме українці можуть отримати безоплатну стоматологічну допомогу Фото: куди звертатися по безоплатну стоматологічну допомогу (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Українці можуть отримати безоплатну невідкладну стоматологічну допомогу в медичних установах, які уклали договір з Національною службою здоров'я України. На сьогоднішній момент таких клінік у країні - майже 600.

Які саме послуги в них надають на безкоштовній основі, та як легко знайти найближчу медустанову для звернення - читайте у матеріалі нижче.

Швидка "зубна" допомога

Стоматологічна допомога може бути невідкладною (ургентною) та плановою . У першому випадку йдеться про медичні послуги з усунення гострого болю, і коли необхідне лікування загрозливих для життя станів (наприклад, пульпіт, перелом зуба та інше), пояснюють у прес-службі МОЗ України.

А ось планова стоматологічна допомога для дорослих може бути платною. Чому? Річ у тім, що вона не покривається програмою медичних гарантій.

"Планова допомога надається у разі проблем, які не загрожують життю безпосередньо, але потребують медичного втручання. Наприклад, лікування карієсу", - йдеться у публікації.

У міністерстві звертають увагу, що у лікарнях, які мають контракт із НСЗУ, для дітей безоплатною може бути і невідкладна, і планова стоматологія.

Які послуги надають безоплатно

  • Початковий огляд та оцінка стану стоматологічного здоров'я дорослих та дітей.
  • Ургентна та планова допомога дітям до 18 років з необхідними супутніми інструментальними дослідженнями (наприклад, внутрішньоротова рентгенографія, позаротова рентгенографія, що проводяться у закладі) та своєчасним знеболенням на всіх етапах діагностики та лікування.
  • Ургентна допомога дорослим зі своєчасним знеболенням.
  • Хірургічні втручання при наданні стоматологічної допомоги дорослим та дітям.
  • Обов'язкові медичні профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей віком до 6 років.

Куди звертатись - адреси

Контактні дані та адреси найближчих закладів, які уклали договір з НСЗУ на надання стоматологічної допомоги, можна дізнатися:

  • за телефоном 16-77;
  • знайти зручний для вас медзаклад з представлених 599 в інтернеті за цим лінком, скориставшись дашбордом про укладені договори.

Майже 600 клінік: де саме українці можуть отримати безоплатну стоматологічну допомогу

Як знайти найближчу клініку, де безкоштовно надають стоматологічну допомогу (фото: скріншот

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українцям можна отримати послуги у приватному медичному закладі безплатно.

А також писали, за що в лікарні не треба платити, та куди скаржитися, якщо змушують.

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