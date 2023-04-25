Почти 600 клиник: где именно украинцы могут получить бесплатную стоматологическую помощь

Украинцы могут получить бесплатно неотложную стоматологическую помощь в медицинских учреждениях, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины. На сегодняшний момент таких клиник в стране - почти 600.

Какие именно услуги в них предоставляют на бесплатной основе, и как легко найти ближайшее медучреждение для обращения - читайте в материале ниже.

Скорая "зубная" помощь

Стоматологическая помощь может быть неотложной (ургентной) и плановой. В первом случае речь идет о медицинских услугах по устранению острой боли, и когда необходимо лечение угрожающих жизни состояний (например, пульпит, перелом зуба и прочее), объясняют в пресс-службе Минздрава Украины.

А вот плановая стоматологическая помощь для взрослых может быть платной. Почему? Дело в том, что она не покрывается программой медицинских гарантий.

"Плановая помощь предоставляется в случае проблем, не угрожающих жизни непосредственно, но нуждающихся в медицинском вмешательстве. К примеру, лечение кариеса", - говорится в публикации.

В министерстве обращают внимание, что в больницах, имеющих контракт с НСЗУ, для детей безвозмездной может быть и безотлагательная, и плановая стоматология.

Какие услуги предоставляют бесплатно

Первоначальный обзор и оценка состояния стоматологического здоровья взрослых и детей.

Ургентная и плановая помощь детям до 18 лет с необходимыми сопутствующими инструментальными исследованиями (к примеру, внутриротовая рентгенография, внеротовая рентгенография, проводимые в учреждении) и своевременным обезболиванием на всех этапах диагностики и лечения.

Ургентная помощь взрослым со своевременным обезболиванием.

Хирургические вмешательства при оказании стоматологической помощи взрослым и детям.

Обязательные медицинские профилактические осмотры учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей младше 6 лет.

Куда обращаться - адреса

Контактные данные и адреса ближайших заведений, заключивших договор с НСЗУ на оказание стоматологической помощи, можно узнать:

по телефону 16-77;

16-77; найти удобное для вас медзаведение из представленных 599 в интернете по этому линку, воспользовавшись дашбордом о заключенных договорах.

Как найти ближайшую клинику, где бесплатно предоставляют стоматологическую помощь (фото: скриншот edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts)