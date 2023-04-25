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Почти 600 клиник: где именно украинцы могут получить бесплатную стоматологическую помощь

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 20:51
Почти 600 клиник: где именно украинцы могут получить бесплатную стоматологическую помощь Фото: куда обращаться за бесплатной стоматологической помощью (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Украинцы могут получить бесплатно неотложную стоматологическую помощь в медицинских учреждениях, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины. На сегодняшний момент таких клиник в стране - почти 600.

Какие именно услуги в них предоставляют на бесплатной основе, и как легко найти ближайшее медучреждение для обращения - читайте в материале ниже.

Скорая "зубная" помощь

Стоматологическая помощь может быть неотложной (ургентной) и плановой. В первом случае речь идет о медицинских услугах по устранению острой боли, и когда необходимо лечение угрожающих жизни состояний (например, пульпит, перелом зуба и прочее), объясняют в пресс-службе Минздрава Украины.

А вот плановая стоматологическая помощь для взрослых может быть платной. Почему? Дело в том, что она не покрывается программой медицинских гарантий.

"Плановая помощь предоставляется в случае проблем, не угрожающих жизни непосредственно, но нуждающихся в медицинском вмешательстве. К примеру, лечение кариеса", - говорится в публикации.

В министерстве обращают внимание, что в больницах, имеющих контракт с НСЗУ, для детей безвозмездной может быть и безотлагательная, и плановая стоматология.

Какие услуги предоставляют бесплатно

  • Первоначальный обзор и оценка состояния стоматологического здоровья взрослых и детей.
  • Ургентная и плановая помощь детям до 18 лет с необходимыми сопутствующими инструментальными исследованиями (к примеру, внутриротовая рентгенография, внеротовая рентгенография, проводимые в учреждении) и своевременным обезболиванием на всех этапах диагностики и лечения.
  • Ургентная помощь взрослым со своевременным обезболиванием.
  • Хирургические вмешательства при оказании стоматологической помощи взрослым и детям.
  • Обязательные медицинские профилактические осмотры учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей младше 6 лет.

Куда обращаться - адреса

Контактные данные и адреса ближайших заведений, заключивших договор с НСЗУ на оказание стоматологической помощи, можно узнать:

  • по телефону 16-77;
  • найти удобное для вас медзаведение из представленных 599 в интернете по этому линку, воспользовавшись дашбордом о заключенных договорах.

Почти 600 клиник: где именно украинцы могут получить бесплатную стоматологическую помощь

Как найти ближайшую клинику, где бесплатно предоставляют стоматологическую помощь (фото: скриншот edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts)

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцам можно получить услуги в частном медицинском заведении бесплатно.

А также писали, за что в больнице не надо платить, и куда жаловаться, если заставляют.

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