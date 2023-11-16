Не мають сенсу! 5 непотрібних аналізів, на які не треба витрачати гроші

У сучасному світі існують непотрібні аналізи й обстеження, які взагалі не допомагають покращити стан здоров'я. Часто людям буває легше зробити більше, аніж з’ясовувати, які саме аналізи є показовими, а які - ні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Найчастіше недієві обстеження люди роблять до прийому в лікаря. Пацієнти думають, що це дасть їм зрозуміти, чи варто взагалі звертатись до фахівців або щоб заощадити час. Однак, в такому разі людина витрачає свої кошти та час на те, що не має сенсу.

Ендокринолог Діна Крилова назвала аналізів, які не варто здавати до консультації з лікарем.

Індекс HOMA-IR

Інсулінорезистентність переслідує кожного, хто має надмірну вагу або ожиріння. І часто людям так хочеться побачити на лабораторному бланку, що причина стану саме в цьому - індексі HOMA, який вважають діагностичним критерієм при інсулінорезистентності.

Однак, варто знати, що індекс розраховується на основі показників інсуліну та глюкози натщесерце в сироватці крові. Але не варто спішити здавати цей аналіз, оскільки даний показник не є достовірним.

Річ у тім, що протягом дня кількість інсуліну в сироватці крові може коливатися.

"Наприклад, сьогодні ви з’їли тортик - інсулін підвищився. А вже завтра ви практично не будете споживати вуглеводів, тож інсуліну виробиться значно менше", - каже лікар.

Також на рівень інсуліну впливає фізична активність. Значення інсуліну постійно коливається, тому на нього не можна орієнтуватися.

Кортизол у сироватці

Кортизол - це відомий "гормон стресу". Тобто цей показник може дуже різко й швидко підійматися за будь-яких хвилювань, навіть при незначному фізичному навантаженні.

"Якщо ми шукаємо захворювання, повʼязане з високим рівнем кортизолу, тоді варто перевіряти лише кортизол добової сечі, слини або робити дексаметазоновий тест. Бо кортизол у сироватці може бути високим навіть за відсутності захворювань", - додала ендокринолог.

Пролактин під час вагітності та грудного вигодовування

Діна Крилова розповіла, що пролактин завжди підвищується під час вагітності та грудного вигодовування. Такий аналіз не має сенсу робити в такий період життя жінки.

Найкраще перевіряти рівень пролактину, якщо у вас є порушення менструального циклу, безпліддя, постійне відчуття нагрубання або виділення з молочних залоз.

Чоловікам можуть призначити це обстеження, коли є проблеми з сексуальним здоровʼям або при гінекомастії (патологічне збільшення грудних залоз).

Магній

Лікар каже, що виражений дефіцит магнію визначити можна. Однак, недостатність - не завжди. Зазвичай лікар орієнтується на скарги пацієнта.

В "рутинній практиці" цей аналіз крові не призначають, адже він не відображає справжньої картини кількості магнію в організмі.

Такий аналіз доречний і його варто призначати лише при при порушенні кальцієво-фосфорного обміну.

Тестостерон

В Україні концентрацію вільного тестостерону в лабораторіях визначають переважно методом імуноферментного аналізу.

На відміну від методу рідинної хроматографії - мас-спектрометрії, такий метод не є достатньо ефективним. Це суттєво обмежує використання цього показника для діагностики гіперандрогенії.

За словами ендокринолога, більш показовими натомість будуть такі обстеження, як тестостерон загальний, індекс вільного тестостерону та дегідроепіандостерон сульфат (DHEA-S).

Лікар закликає не довіряти рекламі й не робити купу аналізів перед візитом до лікаря. Тільки фахівець може зрозуміти, які саме обстеження потрібні в вашому окремому випадку.

"Не витрачайте даремно кошти й час на не показові аналізи", - закликала Діна Крилова.