Не имеют смысла! 5 ненужных анализов, на которые не надо тратить деньги

В современном мире существуют ненужные анализы и обследования, вообще не помогающие улучшить состояние здоровья. Часто людям бывает легче сделать больше, чем выяснять, какие именно анализы показательны, а какие - нет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Чаще всего недейственные обследования люди делают до приема у врача. Пациенты думают, что это даст им понять, стоит ли вообще обращаться к специалистам или сэкономить время. Однако, в таком случае, человек тратит свои средства и время на то, что не имеет смысла.

Эндокринолог Дина Крылова назвала анализы, которые не стоит сдавать до консультации с врачом.

Индекс HOMA-IR

Инсулинорезистентность преследует каждого, кто имеет избыточный вес или ожирение. И часто людям так хочется увидеть на лабораторном бланке, что причина состояния именно в этом - индексе HOMA, который считают диагностическим критерием при инсулинорезистентности.

Однако следует знать, что индекс рассчитывается на основе показателей инсулина и глюкозы натощак в сыворотке крови. Но не стоит спешить сдавать этот анализ, поскольку данный показатель не достоверен.

Дело в том, что за день количество инсулина в сыворотке крови может колебаться.

"Например, сегодня вы съели тортик - инсулин повысился. А уже завтра вы практически не будете потреблять углеводов, так что инсулина выработается значительно меньше", - говорит врач.

Также на уровень инсулина оказывает влияние физическая активность. Значение инсулина постоянно колеблется, потому на него нельзя ориентироваться.

Кортизол в сыворотке

Кортизол - это известный "гормон стресса". То есть этот показатель может очень резко и быстро подниматься при любых волнениях, даже при незначительной физической нагрузке.

"Если мы ищем заболевание, связанное с высоким уровнем кортизола, тогда следует проверять только кортизол суточной мочи, слюны или делать дексаметазоновый тест. Потому что кортизол в сыворотке может быть высоким даже при отсутствии заболеваний", - добавила эндокринолог.

Пролактин во время беременности и грудного вскармливания

Дина Крылова рассказала, что пролактин всегда повышается во время беременности и грудного вскармливания. Такой анализ не имеет смысла делать в такой период жизни женщины.

Лучше всего проверять уровень пролактина, если у вас есть нарушения менструального цикла, бесплодие, постоянное чувство нагрубания или выделения из молочных желез.

Мужчинам могут назначить это обследование, когда есть проблемы с сексуальным здоровьем или при гинекомастии (патологическое увеличение грудных желез).

Магний

Врач говорит, что выраженный дефицит магния можно определить. Однако, недостаточность - не всегда. Обычно врач ориентируется на жалобы пациента.

В "рутинной практике" этот анализ крови не назначают, ведь он не отражает настоящую картину количества магния в организме.

Такой анализ уместен и его следует назначать только при нарушении кальциево-фосфорного обмена.

Тестостерон

В Украине концентрацию свободного тестостерона в лабораториях определяют преимущественно методом иммуноферментного анализа.

В отличие от метода жидкостной хроматографии - масс-спектрометрии, такой метод не достаточно эффективен. Это существенно ограничивает использование этого показателя для диагностики гиперандрогении.

По словам эндокринолога, более показательными будут такие обследования, как тестостерон общий, индекс свободного тестостерона и дегидроэпиандостерон сульфат (DHEA-S).

Врач призывает не доверять рекламе и не делать кучу анализов перед визитом к врачу. Только специалист может понять, какие именно обследования нужны в вашем случае.

"Не тратьте зря средства и время на не показательные анализы", - призвала Дина Крылова.