Мають найсильніший зв'язок зі своїми янголами-охоронцями. Названо два таких знаки Зодіаку

Серед усіх астрологічних символів є ті, які більш наближені до духовності, релігії, Всесвіту і Вищої сили. Далі мова піде про тих, хто має найсильніший зв'язок зі своїм янголом-охоронцем.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про два таких знаки Зодіаку.

Риби

Це духовний астрологічний символ. Риби володіють глибокою уявою, інтуїцією та співчуттям до інших. Люди цього знаку створюють глибокий зв'язок як з людьми, так і з духовними енергіями, оскільки співзвучні зі своїми янголами-охоронцями.

Риби дбають про особистий розвиток і створення хорошого життя, тому звертаються до своїх захисників, аби ті допомагали їм.

Янголом-охоронцем Риб є Бархіель - охоронець доброти, віри і ясновидіння. Риби вміють досліджувати власну душу і почуття, а Бархіель є цілителем і наставником у цьому.

Водолій

Цей повітряний знак вміє вільно мислити та постійно все ставить під сумнів. Проте, коли Водолій вірить у щось, то робить це всією душею. Водолії відкриті до нових практик і способів мислення, вони розуміють, що відбувається у світі. Їхнє сильне бажання до позитивних змін веде до духовного розвитку.

Янголом-охоронцем Водолія є архангел Гавриїл - ангел світла. Гавриїл уособлює вільнодумство, гуманізм, одкровення, надію та правду.