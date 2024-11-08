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Имеют сильнейшую связь со своими ангелами-хранителями. Названы два таких знака Зодиака

Пятница 08 ноября 2024 12:00
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Имеют сильнейшую связь со своими ангелами-хранителями. Названы два таких знака Зодиака Какие знаки Зодиака могут всегда положиться на своих ангелов-хранителей (фото: freepik com)
Автор: Любовь Блажко

Среди всех астрологических символов есть те, которые более приближены к духовности, религии, Вселенной и Высшей силе. Далее речь пойдет о тех, кто имеет сильнейшую связь со своим ангелом-хранителем.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о двух таких знаках Зодиака.

Рыбы

Это духовный астрологический символ. Рыбы обладают глубоким воображением, интуицией и состраданием к другим. Люди этого знака создают глубокую связь как с людьми, так и с духовными энергиями, поскольку созвучны со своими ангелами-хранителями.

Рыбы заботятся о личном развитии и создании хорошей жизни, поэтому обращаются к своим защитникам, чтобы те помогали им.

Ангелом-хранителем Рыб является Бархиэль - хранитель доброты, веры и ясновидения. Рыбы умеют исследовать свою душу и чувства, а Бархиэль является целителем и наставником в этом.

Водолей

Этот воздушный знак умеет свободно мыслить и постоянно подвергает все сомнению. Однако когда Водолей верит во что-то, то делает это всей душой. Водолеи открыты к новым практикам и способам мышления, они понимают, что происходит в мире. Их сильное желание к положительным переменам ведет к духовному развитию.

Ангелом-хранителем Водолея является архангел Гавриил - ангел света. Гавриил отстаивает свободомыслие, гуманизм, откровение, надежду и правду.

Ранее астрологи также назвали самые популярные знаки Зодиака.

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