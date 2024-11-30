Мають бути на кожній кухні: 6 спецій, які корисні для серця та шкіри

Куркума

За словами нутриціолога Олени Піддубної, така спеція робить імунні сигнали більш ефективними, тим самим підтримує створення клітин.

Також знижує запалення в організмі та сприяє здоровʼю серцево-судинної системи.

М'ята

Містить антимікробні властивості, здатна полегшувати травлення, захищає шкіру та знімає подразнення.











Лавровий лист

Містить антиоксидантні та імунопідтримуючі властивості. Корисний для підтримки здорового функціонування імунної системи. Реагує на потогени, запобігаючи при цьому надмірній реакції системи.

Лавровий лист є хорошим джерелом вітаміну А, вітаміну В6 і вітаміну С. Всі ці вітаміни, як відомо, підтримують здорову імунну систему.









Каєнський перець

Біоактивний капсаїцин в перці здатний ефективно боротися з інфекціями та містить протизапальні властивості.

До того ж спеція допомагає нормалізувати робота серцевого мʼяза.

Багато людей асоціюють гостру їжу з печією або розладом шлунку. Але для багатьох людей пряність може мати протилежний ефект.

Він збільшує шлунковий сік і вироблення ферментів у шлунку, що допомагає розщеплювати їжу.

Кріп

Відновлює пошкодження в організмі, допомагає при безсонні, захищає від втрати кісткової маси та мінеральної щільності кісток.

Кріп містить у своєму складі ефірні олії, які борються зі шкідливими бактеріями та вірусами.

Антиоксиданти, що містяться в зелені, знижують рівень холестерину в крові, тим самим захищаючи серце й судини від низки хронічних захворювань. Кріп має у своєму складі кальцій, магній, марганець і калій, які корисні, зокрема, для кісток та еластичності суглобів.

Імбир

Знімає болі (мігрень, менструації, травні спазми та шлункові розлади). Також тонізує, стимулює та зміцнює організм, захищає клітини організму від старіння.

Імбир також багатий антиоксидантами - сполуками, які запобігають стресу та пошкодженню ДНК клітин організму. Вони допомагають боротися з такими хронічними захворюваннями, як високий кров'яний тиск, хворобами серця та легень, а також сприяють здоровому старінню.