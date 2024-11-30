Должны быть на каждой кухне: 6 специй, которые полезны для сердца и кожи

Куркума

По словам нутрициолога Елены Поддубной, такая специя делает иммунные сигналы более эффективными, тем самым поддерживая создание клеток.

Также снижает воспаление в организме и способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.

Мята

Содержит антимикробные свойства, облегчает пищеварение, защищает кожу и снимает раздражение.











Лавровый лист

Содержит антиоксидантные и иммуноподдерживающие свойства. Полезен для поддержания здорового функционирования иммунной системы. Реагирует на потогены, предотвращая чрезмерную реакцию системы.

Лавровый лист является хорошим источником витамина А, витамина В6 и витамина С. Все эти витамины, как известно, поддерживают здоровую иммунную систему.









Каенский перец

Биоактивный капсаицин в перце способен эффективно бороться с инфекциями и содержит противовоспалительные свойства.

К тому же специя помогает нормализовать работу сердечной мышцы.

Многие ассоциируют острую пищу с изжогой или расстройством желудка. Но для многих людей пряность может иметь обратный эффект.

Он увеличивает желудочный сок и выработку ферментов в желудке, что помогает расщеплять пищу.

Укроп

Восстанавливает повреждения в организме, помогает при бессоннице, защищает от потери костной массы и минеральной плотности костей.

Укроп содержит в своем составе эфирные масла, борющиеся с вредными бактериями и вирусами.

Содержащиеся в зелени антиоксиданты снижают уровень холестерина в крови, тем самым защищая сердце и сосуды от ряда хронических заболеваний. Укроп содержит кальций, магний, марганец и калий, которые полезны, в частности, для костей и эластичности суставов.

Имбирь

Снимает боли (мигрень, менструации, пищеварительные спазмы и желудочные расстройства). Также тонизирует, стимулирует и укрепляет организм, защищает клетки от старения.

Имбирь также богат антиоксидантами - соединениями, предотвращающими стресс и повреждение ДНК клеток организма. Они помогают бороться с такими хроническими заболеваниями как высокое кровяное давление, болезнями сердца и легких, а также способствуют здоровому старению.