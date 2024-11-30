Должны быть на каждой кухне: 6 специй, которые полезны для сердца и кожи

Травы и специи не только усиливают вкус блюда, но и являются источниками питательных веществ, которые приносят целый ряд преимуществ для здоровья. Следует знать о самых полезных, способных защищать иммунитет.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о шести видах специй, которые должны быть в рационе каждого.
По словам нутрициолога Елены Поддубной, такая специя делает иммунные сигналы более эффективными, тем самым поддерживая создание клеток.
Также снижает воспаление в организме и способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.
Содержит антимикробные свойства, облегчает пищеварение, защищает кожу и снимает раздражение.
Содержит антиоксидантные и иммуноподдерживающие свойства. Полезен для поддержания здорового функционирования иммунной системы. Реагирует на потогены, предотвращая чрезмерную реакцию системы.
Лавровый лист является хорошим источником витамина А, витамина В6 и витамина С. Все эти витамины, как известно, поддерживают здоровую иммунную систему.
Биоактивный капсаицин в перце способен эффективно бороться с инфекциями и содержит противовоспалительные свойства.
К тому же специя помогает нормализовать работу сердечной мышцы.
Многие ассоциируют острую пищу с изжогой или расстройством желудка. Но для многих людей пряность может иметь обратный эффект.
Он увеличивает желудочный сок и выработку ферментов в желудке, что помогает расщеплять пищу.
Восстанавливает повреждения в организме, помогает при бессоннице, защищает от потери костной массы и минеральной плотности костей.
Укроп содержит в своем составе эфирные масла, борющиеся с вредными бактериями и вирусами.
Содержащиеся в зелени антиоксиданты снижают уровень холестерина в крови, тем самым защищая сердце и сосуды от ряда хронических заболеваний. Укроп содержит кальций, магний, марганец и калий, которые полезны, в частности, для костей и эластичности суставов.
Снимает боли (мигрень, менструации, пищеварительные спазмы и желудочные расстройства). Также тонизирует, стимулирует и укрепляет организм, защищает клетки от старения.
Имбирь также богат антиоксидантами - соединениями, предотвращающими стресс и повреждение ДНК клеток организма. Они помогают бороться с такими хроническими заболеваниями как высокое кровяное давление, болезнями сердца и легких, а также способствуют здоровому старению.
Ранее мы сообщали, кому нельзя есть куркуму и чем она опасна.
Также мы писали о напитке, который нужно пить за 30 минут до сна.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Елены Пиддубной, сайты Good food, Equinox kombucha, WebMD и Cleveland clinic.