"Маю право витрачати": Полякова зізналася, скільки тисяч доларів коштує її "лук" (відео)

"Лук" співачки

Так, Полякова та Карма зустрілися у Києві. Співачка була у гарному настрої, багато сміялася та жартувала. Вона розповіла, скільки тисяч доларів витратила на свій образ й виявилося, що деякі речі вона носить роками.

Зірка була у комбінезоні від Stella McCartney, який вона придбала приблизно 20 років тому. Його вартість - 1 тисяча доларів (приблизно 41 тисяча гривень).

Полякова розкрила вартість свого одягу (скріншот)

Також Полякова вийшла на прогулянку з червоною сумочкою від Ralph Lauren. Її вона придбала приблизно 15 років тому за 1 тисячу 500 доларів (нині це приблизно 61 тисяча гривень). А взуття артистки коштувало 100 євро.

Коли Карма почув вартість речей Полякової, він спитав, чи не боїться вона хейту. Співачка зазначила, що їй нічого соромитися.

"Я ж не держслужбовець. Я утримую команду, я сплачую податки, я маю право витрачати гроші", - сказала артистка.

Окрім цього, Полякова похизувалася годинником, який їй подарував чоловік. Вона пожартувала, що довго на це чекала.

"Боже, 20 років клянчила годинник. Я його вже нарешті отримала. І, думаю, вже можна розлучатися?" - зі сміхом сказала співачка.

Годинник Полякової (скріншот)

Rolex, яким похизувалася Полякова, коштує 16 тисяч євро - нині це понад 727 тисяч гривень.