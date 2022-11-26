"Майте клепку": Осадча звернулась до українців, які зараз за кордоном

Українська телеведуча Катерина Осадча емоційно звернулась до українців, які зараз перебувають за кордоном. Вона відреагувала на публікації деяких громадян, які вихваляються усіма перевагами життя за кордоном та забувають, що в Україні триває війна.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Зірка звернулася до своїх співгромадян та попросила мати хоч трохи поваги до тих, хто зараз опинився у скрутному становищі через постійні обстріли російських військових.

"Не буду нікого відмічати та ганьбити. Але майте клепку. Якщо ви в теплі, зі світлом за кордоном, не варто кричати, як вам класно", - написала ведуча.

За її словами, зараз кожен повинен проживати життя, але потрібно не забувати і про події, які охопили Україну. Осадчу також розгнівало те, що деякі люди вихваляються відвідуваннями ресторанів та виставляють фото з тістечками у соцмережі в той день, коли в Україні вшановують пам'ять жертв Голодоморів.

Зазначимо, що щороку, у четверту суботу листопада, в Україні вшановують пам'ять мільйонів жертв Голодоморів, які були на території України в XX столітті.

"Всі мають право на своє життя, але ми зараз всі українці й маємо підтримувати одне одного, а не дратувати. Ну і тарілки з тістечками в День пам'яті жертв Голодомору - окремий вид цинізму", - додала Катерина.

Катерина Осадча звернулась до українців (скрін)