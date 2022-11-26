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"Майте клепку": Осадчая обратилась к украинцам, которые сейчас за границей

Новина українською →
Суббота 26 ноября 2022 18:03
"Майте клепку": Осадчая обратилась к украинцам, которые сейчас за границей Екатерина Осадчая обратилась к украинцам (instagram.com/kosadcha)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая эмоционально обратилась к украинцам, которые сейчас находятся за границей. Она отреагировала на публикации некоторых граждан, которые хвастаются всеми преимуществами жизни за рубежом и забывают, что в Украине идет война.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Звезда обратилась к своим согражданам и попросила иметь хоть немного уважения к тем, кто сейчас оказался в затруднительном положении из-за постоянных обстрелов российских военных.

"Не буду никого отмечать и позорить. Но майте клепку. Если вы в тепле, со светом за границей, не стоит кричать, как вам классно", - написала ведущая.

По ее словам, сейчас каждый должен проживать жизнь, но нужно не забывать и о событиях, охвативших Украину. Осадчей также разгневало то, что некоторые люди хвастаются посещениями ресторанов и выставляют фото с пирожными в соцсети в тот день, когда в Украине чтят память жертв Голодоморов.

Отметим, что ежегодно, в четвертую субботу ноября, в Украине чтят память миллионов жертв Голодоморов, находившихся на территории Украины в XX веке.

"Все имеют право на свою жизнь, но мы сейчас все украинцы и должны поддерживать друг друга, а не раздражать. Ну и тарелки с пирожными в День памяти жертв Голодомора - отдельный вид цинизма", - добавила Екатерина.

&quot;Майте клепку&quot;: Осадчая обратилась к украинцам, которые сейчас за границей

Екатерина Осадчая обратилась к украинцам (скрин)

Ранее Осадча показывала яркое фото со старшим сыном и рассказывала, что он защищает Украину на IT-фронте.

Также ведущая рассказывала о пытках украинских волонтеров в Оленовке.

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Катя Осадчая ведуча