Майстер манікюру назвала кольори лаку, які автоматично роблять жінку привабливою та сексуальною

Одяг, зачіска та макіяж - все це способи самовираження, але що говорить про вас вибраний вами колір нігтів?

Майстер манікюру Paintbox Джеррі Холфорд порекомендувала колір лаку для нігтів, який зробить жінку привабливою та сексуальною, пише Express.

Який лак для нігтів вважається сексуальним?

Більшість жінок думають, що червоний та чорний відтінки лаку - це найсексуальніші кольори. Але це зовсім так. Майстер манікюру рекомендує спробувати насичений винний відтінок.

"Сексуальний, спекотний для мене завжди темно-бордовий ніготь. Це сучасна класика", - повідомила Джеррі.

Винний колір лаку - дуже сексуальний (Скріншот з Express)

Також, за її словами, наприклад, чорний лак для нігтів показує творчу натуру людини, і що вона мислить нестандартно.

"Я думаю, що для того, щоб носити чорний манікюр, потрібно багато впевненості, і для більшості жінок, які його носять, це їхній фірмовий образ", - поділилася майстер.

Виберіть червоний для більш небезпечного, вогняного образу. За словами експерта, яскраві нігті мають майже ефект плацебо, оскільки надають енергію тому, хто їх носить.

Для "розслабленого" образу Джеррі рекомендує жінкам пастельні тони, включаючи рожеві та кремово-бежеві.

Це також створює королівський образ. Наприклад, фаворитом королеви Єлизавети II були ледь помітний молочний тон лаку.

Якщо ви хочете показати свою сміливість - вибирайте помаранчеві кольори та зелений "металік".