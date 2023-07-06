Мастер маникюра назвала цвета лака, которые автоматически делают женщину привлекательной и сексуальной

Одежда, прическа и макияж - все это способы самовыражения, но что говорит о вас выбранный вами цвет ногтей?

Мастер маникюра Paintbox Джерри Холфорд порекомендовала цвет лака для ногтей, который сделает женщину привлекательной и сексуальной, пишет Express.

Какой лак для ногтей считается сексуальным?

Большинство женщин думают, что красный и черный оттенки лака - это самые сексуальные цвета. Но это не совсем так. Мастер маникюра рекомендует вам попробовать насыщенный винный оттенок.

"Сексуальный, знойный для меня всегда темно-бордовый ноготь. Это современная классика", - сообщила Джерри.

Винный цвет лака - очень сексуален (Скриншот с Express)

Также по ее словам, например, черный лак для ногтей показывает творческую натуру человека, и что он мыслит нестандартно.

"Я думаю, что для того, чтобы носить черный маникюр, требуется много уверенности, и для большинства женщин, которые его носят, это их фирменный образ", - поделилась мастер.

Для более опасного, огненного образа выберите красный. По словам эксперта, яркие ногти обладают почти эффектом плацебо, поскольку придают энергию тому, кто их носит.

Для "расслабленного" образа Джерри рекомендует женщинам пастельные тона, включая розовые и кремово-бежевые.

Это также создает королевский образ. Например, фаворитом королевы Елизаветы II были едва заметный молочный тон лака.

Если вы хотите показать свою смелость - выбирайте оранжевые цвета и зеленый "металлик".