Майстер фолькльорних сюжетів: помер відомий художник-ілюстратор Олександр Міхнушов

Графік-ілюстратор, на малюнках якого виросли цілі покоління

"Моє покоління втрачає найкращих. Пам'ятаю Сашу Міхнушова у 80-ті молодим художником-графіком, редактором журналу "Барвінок". В ті часи ми, молоді ілюстратори, тільки починали свій творчий шлях. Саша був для нас недосяжною вершиною і вже тоді неперевершеним майстром в ілюстрації. Всі ми підпали під його вплив і намагалися копіювати його стиль. Але це було неможливо, тому що він однаково сильно малював у різних стилях, залишаючись при цьому собою", - написала Герасименко.

Олександр Міхнушов народився 24 жовтня 1955 року. Здобув освіту архітектора, але все життя присвятив книжковій графіці.

У 1970–1980-х роках був художнім редактором журналу "Барвінок". Створював ілюстрації до журналів "Однокласник" і "Малятко". Оформлював книги для видавництв "Веселка", "Радянська школа", "Молодь", "Коник". Також працював як карикатурист - роботи Міхнушова публікувалися у популярному журналі "Перець".

У 2010 році ілюстратор переміг у конкурсі ім. Валерія Зелінського Карикатура в українській пресі.

Олександр Міхнушов (скриншот)

Майстер фольклорних сюжетів

Олександр Міхнушов - майстер фольклорних сюжетів і містики. У своїх роботах особливу увагу приділяв деталям і тлу. Книжки з його малюнками понад десятиліття видають у провідних видавництвах Європи та Азії, а також адаптують для мобільних пристроїв.

"З дитинства обожнював книжку "Із живого джерела" саме через нереальні ілюстрації", - написав один користувач під постом про смерть Міхнушова.

"Неймовірний ілюстратор, на книжках якого ми зростали. Іноді досі гортаю книжки з саме його роботами", - прокоментувала інша користувачка.

Поки про час і дату поховання художника не повідомляють.

Роботи Олександра Міхнушова (фото: Facebook/Наталія Герасименко)