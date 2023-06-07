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Мастер фольклорных сюжетов: умер известный художник-иллюстратор Александр Михнушов

Александр Михнушов скончался в возрасте 67 лет (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Известный художник-иллюстратор Александр Михнушов скончался на 67-м году жизни. Художник много лет создавал рисунки для детских журналов "Барвінок" и "Малятко", а также для ряда детских книг. Его карикатуры публиковали в популярном журнале "Перець", а картинки адаптировали для мобильных устройств.

О смерти художника сообщила палеогеограф Наталья Герасименко в Facebook.

График-иллюстратор, на рисунках которого выросли целые поколения

"Мое поколение теряет лучших. Помню Сашу Михнушова в 80-е молодым художником-графиком, редактором журнала "Барвінок". В те времена мы, молодые иллюстраторы, только начинали свой творческий путь. Саша был для нас недостижимой вершиной и уже тогда непревзойденным мастером в иллюстрации. Все мы подверглись его влиянию и пытались копировать его стиль. Но это было невозможно, потому что он все равно сильно рисовал в разных стилях, оставаясь при этом собой", - написала Герасименко.

Александр Михнушов родился 24 октября 1955 года. Получил образование архитектора, но всю жизнь посвятил книжной графике.

В 1970-1980-х годах был художественным редактором журнала "Барвінок". Создавал иллюстрации к журналам "Однокласник" и "Малятко". Оформлял книги для издательств "Веселка", "Радянська школа", "Молодь", "Куник". Также работал как карикатурист - работы Михнушова публиковались в популярном журнале "Перець".

В 2010 году Иллюстратор победил в конкурсе им. Валерия Зелинского Карикатура в украинской прессе.

Александр Михнушов (скриншот)

Мастер фольклорных сюжетов

Александр Михнушов - мастер фольклорных сюжетов и мистики. В своих работах особое внимание уделял деталям и фону. Книги с его рисунками более десяти лет издают в ведущих издательствах Европы и Азии, а также адаптируют для мобильных устройств.

"С детства обожал книгу "Із живого джерела" именно из-за нереальных иллюстраций", - написал один пользователь под постом о смерти Михнушова.

"Невероятный иллюстратор, на книгах которого мы росли. Иногда до сих пор листаю книги с именно его работами", - прокомментировала другая пользователь.

Пока о времени и дате похорон художника не сообщают.

Работы Александра Михнушова (фото: Facebook/Наталья Герасименко)

Ранее мы писали о том, что скончался известный скульптор и архитектор Владимир Мельниченко.

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