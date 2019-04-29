Майские праздники: Супрун рассказала, как уберечь здоровье во время выходных

Супрун рассказала о полезном отдыхе во время праздников
Уляна Супрун подготовила полезные советы о том, как безопасно для здоровья провести праздничные дни. По словам и. о министра здравоохранения, ее советы помогут не испортить себе выходные последствиями переедания и чрезмерного употребления алкоголя.
Супрун отметила, чтобы избежать ощущения тяжести в желудке и изжогу необходимо следовать простым правилам:
Уляна Супрун дала полезные советы для здоровья во время праздников (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Если будете употреблять алкоголь, то следует принять во внимание, что безопасной дозы не существует. В любом случае, употребляя алкоголь вы рискуете своим здоровьем.
Если вы решили употреблять алкоголь, то не нужно закусывать без меры - это не спасет от опьянения. От опьянения также не спасет и активированный уголь. Это происходит потому, что алкоголь очень быстро всасывается в желудке, и уголь его не адсорбирует.
При выборе алкоголя Супрун советует остановиться на красном вине. В нем, в отличие от коктейлей или крепких напитков, есть вещество ресвератрол, которое полезно для здоровья сердца и сосудов.
Супрун советует не забывать о воде. Алкоголь вызывает потерю воды почками, поэтому на следующий день после употребления алкоголя человека может "сушить". Чтобы избежать дегидратации - алкоголь следует запивать водой. Не употребляйте алкоголь на голодный желудок и не смешивайте его с газированными напитками.
Если вы все же выпили чего-нибудь крепкого, ни в коем случае не садитесь за руль. Любое количество алкоголя в крови может повлиять на навыки вождения и повышает риски попасть в аварию.
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