Майские праздники: Супрун рассказала, как уберечь здоровье во время выходных

Уляна Супрун подготовила полезные советы о том, как безопасно для здоровья провести праздничные дни. По словам и. о министра здравоохранения, ее советы помогут не испортить себе выходные последствиями переедания и чрезмерного употребления алкоголя.

Супрун отметила, чтобы избежать ощущения тяжести в желудке и изжогу необходимо следовать простым правилам:

Пейте достаточно воды. Это ускоряет прохождение остатков продуктов пищеварения через пищеварительную систему.

Ешьте больше клетчатки. Такая пища значительно улучшает пищеварение. Клетчатка - это цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, орехи, семена, соя и бобовые.

Потребляйте меньше жирной пищи. Она труднее переваривается, поэтому могут возникнуть боли в желудке или изжога. Старайтесь отказаться или снизить до минимума количество жирных жареных блюд. Вместо этого ешьте больше нежирного мяса и рыбы.

Если переели и хотите облегчить тяжесть - не стоит принимать ферментные препараты. Несколько таблеток до или после тяжелого застолья не спасут от последствий переедания.

Универсальный совет в случае переедания - есть меньше (какими бы вкусными ни были паски) и не полагаться на силу таблеток.

Уляна Супрун дала полезные советы для здоровья во время праздников (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Если будете употреблять алкоголь, то следует принять во внимание, что безопасной дозы не существует. В любом случае, употребляя алкоголь вы рискуете своим здоровьем.

Если вы решили употреблять алкоголь, то не нужно закусывать без меры - это не спасет от опьянения. От опьянения также не спасет и активированный уголь. Это происходит потому, что алкоголь очень быстро всасывается в желудке, и уголь его не адсорбирует.

При выборе алкоголя Супрун советует остановиться на красном вине. В нем, в отличие от коктейлей или крепких напитков, есть вещество ресвератрол, которое полезно для здоровья сердца и сосудов.

Супрун советует не забывать о воде. Алкоголь вызывает потерю воды почками, поэтому на следующий день после употребления алкоголя человека может "сушить". Чтобы избежать дегидратации - алкоголь следует запивать водой. Не употребляйте алкоголь на голодный желудок и не смешивайте его с газированными напитками.

Если вы все же выпили чего-нибудь крепкого, ни в коем случае не садитесь за руль. Любое количество алкоголя в крови может повлиять на навыки вождения и повышает риски попасть в аварию.

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