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Травневі свята: Супрун розповіла, як вберегти здоров'я під час вихідних


Супрун розповіла про корисний відпочинок під час свят

Уляна Супрун підготувала корисні поради про те, як безпечно для здоров'я провести святкові дні. За словами в. о міністра охорони здоров'я, її поради допоможуть не зіпсувати собі вихідні наслідками переїдання і надмірного вживання алкоголю.

Супрун зазначила, щоб уникнути відчуття тяжкості в шлунку і печію необхідно слідувати простим правилам:

  • Пийте достатньо води. Це прискорює проходження залишків продуктів травлення через травну систему.
  • Їжте більше клітковини. Така їжа значно покращує травлення. Клітковина - це цільнозернові продукти, фрукти, овочі, горіхи, насіння, соя і бобові.
  • Споживайте менше жирної їжі. Вона важче перетравлюється, тому можуть виникнути болі в шлунку або печія. Намагайтеся відмовитися чи знизити до мінімуму кількість жирних смажених страв. Замість цього вживайте більше нежирного м'яса і риби.
  • Якщо переїли і хочете полегшити тягар - не варто приймати ферментні препарати. Кілька таблеток до або після важкого застілля не врятують від наслідків переїдання.
  • Універсальна порада у разі переїдання - їсти менше (якими б смачними не були паски) і не покладатися на силу таблеток.

Уляна Супрун дала корисні поради для здоров'я під час свят (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Якщо будете вживати алкоголь, то слід взяти до уваги, що безпечної дози не існує. У будь-якому випадку, вживаючи алкоголь ви ризикуєте своїм здоров'ям.

Якщо ви вирішили вживати алкоголь, то не потрібно закушувати без міри - це не врятує від сп'яніння. Від сп'яніння також не врятує і активоване вугілля. Це відбувається тому, що алкоголь швидко всмоктується в шлунку, і вугілля його не адсорбує.

При виборі алкоголю Супрун радить зупинитись на червоному вині. У ньому, на відміну від коктейлів або міцних напоїв, є речовина ресвератрол, яка корисна для здоров'я серця і судин.

Супрун радить не забувати про воду. Алкоголь викликає втрату води нирками, тому на наступний день після вживання алкоголю людину може "сушити". Щоб уникнути дегідратації - алкоголь слід запивати водою. Не вживайте алкоголь на голодний шлунок і не змішуйте його з газованими напоями.

Якщо ви все ж випили чого-небудь міцного, ні в якому разі не сідайте за кермо. Будь-яка кількість алкоголю в крові може вплинути на навички водіння і підвищує ризик потрапити в аварію.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як можна зайняти дитину без смартфонів і планшетів.

Раніше Супрун дала корисні поради про захист при пораненні використаним шприцом.

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