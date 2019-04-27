Использованный шприц: Супрун рассказала, что делать при ранении

Уляна Супрун рассказала о защите при ранении использованным шприцом (фото: pixabay.com)

Супрун дала полезные советы о защите при ранении использованным шприцом

Уляна Супрун дала советы украинцам, которые случайно поранились использованным шприцом или иглой. Свои советы и. о министра здравоохранения оставила на своей странице в Faceboook.

Супрун отметила, что главное это не паниковать и дышать спокойно. Через ранения иглой могут передаваться ВИЧ, гепатит В и С, герпес, сифилис и другие инфекции. При этом шансы заражения патогенами крови с иглы очень низкие.

Риски заражения зависят от многих факторов, включая размер иглы, глубину проникновения, количества крови, попавшей при ранении и концентрации в ней вируса.

Супрун отметила, что после использования иглы, она редко содержит остатки свежей крови, а вирус, который мог быть в крови, попадает под влияние света и температуры. Поэтому риски заражения уменьшаются.

Уляна Супрун рассказала о защите при ранении использованным шприцом (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Но в любом случае надо действовать быстро для предупреждения рисков заражения. Сделайте следующее:

подождите чтобы кровотечение прошло само в течение нескольких минут;

промойте рану водой;

не пытайтесь очистить рану или отсасывать кровь;

высушите и заклейте рану пластырем;

отправляйтесь в ближайший травмпункт или кабинет доверия, или центр ВИЧ/СПИДа.

Далее врач оценит ваши риски на инфицирование и спросит о травме. Если выясниться, что рисков инфицирования нет - вы действительно сможете перестать волноваться.

Если же врач оценил ваши риски как высокие, наиболее вероятно, что вам понадобится что-то из следующего списка:

профилактика антибиотиками во избежание кожной инфекции;

прививки против гепатита В;

профилактическая терапия от ВИЧ;

образцы вашей крови могут быть проверены на гепатит В, гепатит С или ВИЧ сразу, или после определенного времени.

Супрун подчеркнула, что обязательно нужно следовать всем инструкциям. Особенно по приему профилактических препаратов для предотвращения заражения.

Уляна Супрун рассказала о защите при ранении использованным шприцом (скриншот с Facebook)

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