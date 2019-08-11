Майли Сайрус подала на развод и осталась с любовницей

Майли Саурус и Лиам Хемсворт разводятся - названа причина (instagram.com/liamhemsworth)

Майли Саурус и Лиам Хемсворт встречались с 2018 года

Майли Саурус и Лиам Хемсворт разводятся после менее чем одного года в браке. Голливудская чета просуществовала с 2008 года, однако только в декабре 2018 артистка и актер решили пожениться. Сейчас же официальные представители звезд подтверждают информацию об их намерении.

Новость подтвердил представитель певицы, попросив у прессы и поклонников уважения к личной жизни звезд. Также он отметил, что Майли и Лиам решили сосредоточиться на своих карьерных путях, но будут сохранять дружеские отношения.

Интересно, что в прошлом месяце Майли дала достаточно скандальное интервью, в котором заявила, что не планирует скоро становиться матерью, а еще считает себя бисексуалкой. Кроме того, сейчас Майли Сайрус набирается сил на острове Комо, куда отправилась с бывшей девушкой сына Кейтлин Дженнер, блогером и бизнесвумен Кейтлин Картер. И Майли, и мисс Картер недавно расстались со своими возлюбленными: певица объявила, что брак с Лиамом Хемсвортом не удался, а Кейтлин и Броди Дженнер на прошлой неделе сообщили, что их пути разошлись. Теперь же обе девушки выжимают максимум из свободной жизни на итальянском курорте, где их застали за поцелуями.

Майли Саурус и Лиам Хемсворт разводятся – названа причина (фото: instagram.com/redcarpetmood)

Напомним, что ранее образ Майли Сайрус для Оскар 2019 покорил сеть.

Также ранее Майли Сайрус прокомментировала слухи о своей беременности.