Майлі Сайрус подала на розлучення і залишилася з коханкою

Майлі Саурус і Ліам Хемсворт розлучаються - названа причина (instagram.com/liamhemsworth)

Майлі Саурус і Ліам Хемсворт зустрічалися з 2018 року

Майлі Саурус і Ліам Хемсворт розлучаються після менш ніж одного року в шлюбі. Голлівудська пара проіснувала з 2008 року, проте тільки у грудні 2018 артистка і актор вирішили одружитися. Зараз же офіційні представники зірок підтверджують інформацію про їх намір.

Новину підтвердив представник співачки, попросивши у преси і шанувальників поваги до особистого життя зірок. Також він зазначив, що Майлі і Ліам вирішили зосередитися на своїх кар'єрних шляхах, але будуть зберігати дружні відносини.

Цікаво, що минулого місяця Майлі дала досить скандальне інтерв'ю, в якому заявила, що не планує скоро ставати матір'ю, а ще вважає себе бісексуалкою. Крім того, зараз Майлі Сайрус набирається сил на острові Комо, куди вирушила з колишньою дівчиною сина Кейтлін Дженнер, блогером і бізнесвумен Кейтлін Картер. І Майлі, і міс Картер недавно розлучилися зі своїми коханими: співачка оголосила, що шлюб з Ліамом Хемсворт не вдався, а Кейтлін і Броді Дженнер минулого тижня повідомили, що їхні шляхи розійшлися. Тепер же обидві дівчини вичавлюють максимум з вільної життя на італійському курорті, де їх застали за поцілунками.

Майлі Саурус і Ліам Хемсворт розлучаються – названа причина (фото: instagram.com/redcarpetmood)

Нагадаємо, що раніше образ Майлі Сайрус для Оскар 2019 підкорив мережу.

Також раніше Майлі Сайрус прокоментувала чутки про свою вагітність.