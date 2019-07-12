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Известная певица чуть не погибла в авиакатастрофе: все подробности

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 09:34
Известная певица чуть не погибла в авиакатастрофе: все подробности
Майли Сайрус едва не погибла в авиакатастрофе (фото: instagram.com/mileycyrus)

Американская звезда летела с семьей на свое выступление и едва не погибла

Популярная американская певица Майли Сайрус едва не разбилась на самолете, когда летела на выступление в Великобританию. Об этом рассказала сестра певицы Бренди, сообщает Daily Mail.

Во время подкаста Your Favourite Thing с ведущим Уэллсом Адамсом 32-летняя Бренди вспомнила страшный инцидент, который произошел с ее семьей, когда они вместе Майли Сайрус летели на музыкальный фестиваль в Гластонбери.

Известная певица чуть не погибла в авиакатастрофе: все подробности

Майли Сайрус едва не погибла в авиакатастрофе (фото: instagram.com/mileycyrus)

Пилот самолета пытался дважды совершить аварийную посадку, но ему это не удавалось. 26-летней Майли Сайрус сильно испугалась и забралась на колени своей старшей сестры Бренди. При этом их мама тоже была в самолете и все время плакала.

Известная певица чуть не погибла в авиакатастрофе: все подробности

Майли Сайрус едва не погибла в авиакатастрофе (фото: instagram.com/mileycyrus)

В течении 10 минут самолет пытался приземлиться, мама девушек рыдала и сказала им, что если они разобьются, то их младшая сестра Ноа останется одна. В итоге все обошлось, и они благополучно приземлились в Великобритании.

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