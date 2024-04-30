"Майбутня станція метро Лівобережна". В мережі з'явилося раритетне фото Києва 1880 року

Станція "Лівобережна" в Києві - це 9-та станція Київського метрополітену. Вона розташована на Святошинсько-Броварській лінії між станціями "Гідропарк" і "Дарниця". Її відкрили 5 листопада 1965 року.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам подивитися, як ця місцевість виглядала в 1880-і роки.
В тексті використані дані сайтів Вікіпедія, спільноти "Спрага. В Києві цікаво".
"Майбутня станція метро Лівобережна, 1880-ті роки", - підписали в спільноті "Спрага. В Києві цікаво" раритетний знімок.
На ньому ми можемо побачити дорогу, яка оточена одноповерховими будівлями та церкві ліворуч.
Зазначимо, що ця історична місцевість має назву Микільська слобідка, і раніше тут був заїзд, де мандрівники могли відпочити перед переправою до Києва.
До речі, в 1880-і роки ця місцевість зовсім не була частиною Києва, а належала до Чернігівської губернії.
Микільська Слобідка - це історична місцевість, розташована на лівому березі річки Дніпро в місті Києві, столиці України. Це колишнє селянське поселення, яке з часом стало частиною міського урбанізованого простору.
Історія Микільської Слобідки сягає давніх часів, але найбільш активний розвиток припадає на XVIII-XIX століття. В цей період вона була важливим адміністративним, торговим і культурним центром, а також центром ремісничої діяльності. Тут розміщувалися різноманітні майстерні, магазини, крамниці та громадські заклади.
Микільська Слобідка також відома своїми історичними пам'ятками, серед яких варто відзначити Микільську церкву - дерев'яну церкву, яка була побудована в XVII столітті і збереглася до сьогоднішнього часу.
Звісно, у 2024 році цю локацію майже не впізнати. Погляньте на сучасні фото.
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