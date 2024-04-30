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"Будущая станция метро Левобережная". В сети появилось раритетное фото Киева 1880 года

В сети показали архивное фото Киева (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Станция "Левобережная" в Киеве - это 9-я станция Киевского метрополитена. Она расположена на Святошинско-Броварской линии между станциями "Гидропарк" и "Дарница". Ее открыли 5 ноября 1965 года.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам посмотреть, как эта местность выглядела в 1880-е годы.

В тексте использованы данные сайтов Википедия, сообщества "Спрага. В Києві цікаво".

Как выглядела локация в 1880-е годы

"Будущая станция метро Левобережная, 1880-е годы", - подписали в сообществе "Спрага. В Києві цікаво" раритетный снимок.

На нем мы можем увидеть дорогу, окруженную одноэтажными зданиями и церковь слева.

Отметим, что эта историческая местность называется Никольская слободка, и раньше здесь был заезд, где путешественники могли отдохнуть перед переправой в Киев.

Кстати, в 1880-е годы эта местность вовсе не являлась частью Киева, а принадлежала к Черниговской губернии.

Никольская слободка в 1880-е годы (фото: facebook.com/spraga.info)

Никольская Слободка - это историческая местность, расположенная на левом берегу реки Днепр в Киеве, столице Украины. Это бывшее крестьянское поселение, которое со временем стало частью городского урбанизированного пространства.

История Никольской Слободки уходит в давние времена, но наиболее активное развитие приходится на XVIII-XIX века. В этот период она являлась важным административным, торговым и культурным центром, а также центром ремесленной деятельности. Здесь размещались разнообразные мастерские, магазины, магазины и общественные заведения.

Никольская Слободка также известна своими историческими достопримечательностями, среди которых стоит отметить Никольскую церковь – деревянную церковь, построенную в XVII веке и сохранившуюся до сегодняшнего времени.

Как сейчас выглядит эта местность

Конечно, в 2024 году эту локацию почти не узнать. Взгляните на современные фото.

Никольская слободка в наше время (фото: facebook.com/groups/NikoSloboda)

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