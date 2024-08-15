Будущий лимонад: как выращивать лимон в горшке

Выращивать небольшие фруктовые деревья дома - отличная идея для квартирного садоводства. А лимон, который имеет много полезных свойств, становится все более популярным комнатным растением.

О том, как выращивать лимон дома из семян, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как вырастить лимон из семян дома

Лимоны довольно легко вырастают из свежесобранных семян. Однако, в отличие от овощных растений, семена цитрусовых не терпят пересыхания и должны быть высажены как можно скорее.

Чтобы посадить семена лимона, их необходимо подготовить:

выбирайте свежие лимоны без признаков болезни;

очистьте семена, чтобы удалить мякоть, которая может способствовать заболеваниям растения;

замочите семена на ночь в миске с водой, чтобы размягчить семенную оболочку, и выбросьте всплывающие семена;

подготовьте контейнер с дренажными отверстиями для стекания излишней воды;

наполните контейнер слегка кислым, хорошо дренированным грунтом с большим количеством органических веществ;

посадите семена на глубину 0,6 см.

Равномерно увлажните почву и накройте горшки полиэтиленом, чтобы сохранить влагу до прорастания семян. Затем поставьте контейнеры в теплое место при температуре около 21 градусов, чтобы семена прорастали.

Не забывайте проверять влажность почвы, периодически поливая ее, но не чрезмерно - на поверхности земли не должны образовываться лужицы.

Обычно ростки появляются через 2-3 недели. Как только семена лимонов прорастут, снимите полиэтиленовую пленку и переместите контейнеры в место с ярким светом, например, на окно, выходящее на юг или запад.

Теплолюбивые лимоны хорошо приспосабливаются к комнатным температурам и растут при температуре от 13 до 29,5 градуса. Но учитывайте, что плоды лимон может давать только через 4-5 лет.

Как ухаживать за лимонным деревом

Для того чтобы саженцы лимонов нормально развивались, необходимо создать благоприятные условия - позаботившись о питательной почве, ярком освещении, стабильной температуре и уровне влажности в соответствии с предпочтениями лимона.

Как ухаживать за саженцами лимона (иллюстративное фото: Freepik)

Поддерживать температуру в помещении

Лимонные деревья любят тепло и влагу - и плохо чувствуют себя в холодном климате. Лучше всего лимоны растут при температуре около 19 градусов и могут выдерживать нормальные ночные перепады температуры от 5 до 10 градусов.

Не допускать переувлажнения

Лимоны нуждаются во влажной почве, но она никогда не должна быть мокрой. Дайте поверхности почвы высохнуть между поливами, а затем обильно полейте контейнер.

Поскольку лимоны часто страдают корневой гнилью, непременно снабдите растения дренажем.

Обеспечить яркое освещение

Поставьте ваше комнатное лимонное дерево у окна или в место, куда хотя бы часть дня попадают прямые солнечные лучи. Идеально подойдут выходящие на южную сторону окна.

Пересаживать каждые два года

Не советуют сразу высаживать лимоны в большие горшки - так семена могут не прорасти. Лучше выбрать низкие контейнеры, а затем, когда саженцы подрастут, пересадить их в больший горшок.

Если вы выращиваете лимонное дерево в комнатных условиях, вам нужно пересаживать его каждые 2 года до достижения зрелости (которая наступает примерно через 5 лет), а после этого - каждые четыре года.

Лучшее время для пересадки - весной, накануне пика вегетации. Чтобы пересадить лимонное дерево, аккуратно извлеките его из контейнера и удалите излишки грунта.

Затем поместите его в новый контейнер, который на 2,5-5 см шире и заполните все промежутки новой грунтовой смесью. После пересадки лимон необходимо полить

Обрезать веточки

Формирование новых листьев также требует сил растения, и может истощать лимон со временем.

Чтобы лимонное дерево росло, необходимо подрезать центральный побег, когда он достигнет 20 см, а также ветки второго порядка.

Вносить удобрения

В период активного роста, обычно с апреля по август, рекомендуют вносить удобрение, предназначенное для кислотолюбивых растений, вдвое менее концертированное.

Однако лучше выбрать специальные удобрения для цитрусовых и вносить их соответственно инструкции на упаковке.

Опылять цветки

Лимонным деревьям может понадобиться от 4 до 5 лет, чтобы зацвести, однако пьянящий аромат стоит того, чтобы его подождать. Кроме этого, цветущие растения не всегда приносят плоды.

В природе лимонные цветы опыляются насекомыми. При выращивании в комнатных условиях, чтобы завязались плоды, цветы необходимо опылять вручную.

Для этого нужно слегка потрясти ветки или пощелкать по цветкам пальцем, чтобы рассеять пыльцу. Также можно использовать кисточку для переноски пыльцы с цветка на цветок.