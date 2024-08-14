Хочете збирати врожай навіть взимку? Ось 7 овочів, які можна вирощувати в горщиках

Так зване контейнерне садівництво - це чудовий спосіб збільшити площу для вирощування без необхідності створювати нові грядки або отримати овочі навіть без городу. Крім цього, цей спосіб дозволяє вирощувати плодові рослини в будь-яку пору року, на закритому балконі або на підвіконні.

Про те, які овочі можна вирощувати в горщиках в квартирних умовах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Помідори

Як вирощувати помідори в горщику (ілюстративне фото: GettyImages)

Навряд щось зрівняється зі смаком свіжого помідора, багато видів якого добре ростуть у контейнерах. Мабуть, з цієї причини помідори посідають місце серед найбільш популярних овочевих культур для квартирного вирощування.

Вибирайте сорти, які виростають 1-1,5 м заввишки у кущовій формі і дають плоди через чотири-п'ять тижнів. Або ж обирайте компактні сорти, спеціально виведені для контейнерів.

Для високорослих томатів слід обирати глибокий горщик - не менше аніж 45-50 см заввишки, для менших можна придбати розміром 30-35 см. Карликові помідори добре ростимуть в горщиках заввишки 20-25 см.

Водночас помідори обожнюють сонце - освітлювати їх необхідно мінімум 6 годин. Тож за необхідності варто використовувати спеціальну лампу.

Огірки

Ці виткі рослини, які зазвичай займають багато місця в саду, цілком можуть рости в горщиках - лише потрібно обрати сорт.

Наприклад, кущові сорти більше підходять для вирощування в невеликих контейнерах, іншим сортам - виноградним - знадобиться більше простору.

Оскільки огірки потребують теплого ґрунту (і повітря) для проростання і росту, висаджуйте насіння в горщик, пересвідчившись, що земля прогріта, а в приміщенні не менше 18 градусів тепла.

Також пам'ятайте, що огірки в горщиках потребують частішого поливу ніж їхні городні родичі.

Буряк

Багатий на вітаміни буряк, листя якого можна додавати в салат, може рости не лише на городі, а й в горщику.

Для цього контейнер має бути не менше, ніж 30 см заввишки, щоб корінню був простір для росту. Насіння буряка необхідно сіяти на відстані один від одного - приблизно за 7-8 см.

Перець

Як виростити перець в горщику (ілюстративне фото: GettyImages)

Як гострий, так і солодкий перець чудово почувається в контейнерах і горщиках, додаючи кольору та смаку вашому врожаю. Горщики для перців мають бути 20-30 см заввишки, а ґрунт - добре зволоженим.

До того ж перці потребують стабільного рівня вологості і обожнюють тепло, чого набагато простіше досягти в квартирі, аніж на відкритій ділянці.

Морква

Серед овочів, які можна посадити в горщик - корисна і смачна морква. Для того, щоб виростити моркву вдома, необхідно обирати горщики чи контейнери мінімум 30 см заввишки.

Сіяти моркву слід на відстані від 5 до 7 см, обираючи сорти невеликих коренеплодів. Також важливо забезпечити регулярний полив - морква надає перевагу вологому ґрунту.

Броколі

Цю овочеву культуру можна виростити в горщику, посадивши насіння в ґрунт. Після цього контейнер потрібно накрити плівкою і поставити на освітлене місце для парникового ефекту.

Проте броколі не переносить сухого ґрунту. Тож забезпечте цій овочевій культурі постійний полив.

Баклажани

Несподіваний овоч для квартирного городу, теплолюбні баклажани також можуть вирощуватися в горщиках - проте необхідно обирати достатньо великий контейнер або ж низькорослий сорт.

Оптимальна температура для баклажанів становить 21-30 градусів тепла. Іншою необхідною умовою, яку легко виконати в приміщенні, є регулярне зволоження ґрунту.