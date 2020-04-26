Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю: кому повезет с 27 апреля по 3 мая

Гороскоп на май 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, кому повезет в финансах с 27 апреля по 3 мая

Гороскоп на май гласит о том, что месяц будет хлопотным и богатым на различные неурядицы и срывы планов. Однако не стоит сильно беспокоиться об этом, так как звезды сулят решение всех проблем быстро и без последствий.

Астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака на ближайшую неделю, с 27 апреля по 3 мая, и рассказали, для кого эти дни будут особенно удачными.

Овен

В начале недели не стоит провоцировать конфликты на работе и дома. Постарайтесь все вопросы решить мирно и не откладывайте важные разговоры на потом. Оптимистический настрой будет влиять и на финансовое положение – чем спокойнее будут Овны, тем больше вероятность того, что с деньгами проблем не будет.

Телец

Поступайте так, как считаете нужным, но не торопитесь с принятием важных решений. На выходных уделите внимание своему близкому человеку. Неделя обещает быть насыщенной и интересной, не упустите знак или важное предложение о возможности повышении своего материального состояния.

Близнецы

Удача будет сопутствовать на этой неделе Близнецам, возможны прибавки к зарплате и карьерный рост. Будет много возможностей, но не стоит кидаться за все дела сразу. Начните плавное и мягкое движение. Гоните от себя авантюристов и ненужных советчиков, не рискуйте в ближайшие дни понапрасну с финансами.

Рак

Насыщенная и активная неделя, которая принесет удовольствие не только в работе, но и в личных отношениях. В общении с коллегами постарайтесь не пересекать черту и не влезать в споры. В сердечных делах ждите сюрприз ближе к выходным.

Лев

Научитесь говорить "нет" своим коллегам, которые всю неделю будут просить вас об одолжении. Самым продуктивным днем станет среда – можно назначать важные встречи и обговаривать перспективные договора. Ближе к концу недели появиться возможность заняться любимым делом.

Дева

В начале недели возможны важные разговоры с начальством, но беспокоиться не стоит – держите себя уверенно. Вторник – удачный день для подписания контрактов и сделок. Во второй половине недели сбавьте обороты и поменьше проявляйте инициативу. В конце недели возможны перемены на любовном фронте, возможно новое и увлекательное знакомство.

Весы

Держитесь подальше от энергетических вампиров и внимательнее присмотритесь к своему постоянному кругу общения. В начале недели возможно денежное поступление, но не тратьте деньги направо и налево, не давайте в долг. Во второй половине недели уделите время культуре – посмотрите хороший фильм, почитайте интересную литературу, попробуйте себя в чем-то новом.

Скорпион

Финансовая ситуация будет стабильной и даже немного радостной, но возможно непредвиденные траты. В начале недели могут всплыть старые друзья с просьбой о помощи. В середине недели уделите время бытовым проблемам, в пятницу откажитесь от поездок. На выходных проведите время с близким человеком на природе.

Стрелец

Сдержите свои эмоции в начале недели и перестаньте обращать внимание на мелкие неурядицы. Ожидается финансовое вливание, но не стоит сразу эти деньги тратить. В среду возможно новое и полезное знакомство. На выходных займитесь решением домашних и бытовых проблем.

Козерог

Займитесь собственным развитием на этой неделе. Середина недели будет удачна для воплощения в жизнь смелых идей, пятница – для решения финансовых проблем. На выходных все запланированное будет складываться удачнее, чем было задумано. Не ввязывайтесь в сомнительные предприятия и не доверяйте незнакомым людям.

Водолей

Не занимайтесь на этой неделе решением чужих проблем, у вас и своих достаточно. Во вторник возможна радостная новость в области финансов. В четверг и пятницу постарайтесь полноценно отдохнуть и выспаться. На выходных стоит отправиться за город, на свежий воздух.

Рыбы

Неделя будет насыщенная, но не простая. Держите в узде эмоции и руководствуйтесь здравым смыслом. Позаботьтесь о своих финансах в начале недели. Во вторник будут удачными деловые встречи и разговоры. Конец недели посвятите своим близким людям и друзьям, они давно ждут своей порции внимания.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым в мае грозит опасность.