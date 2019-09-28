МАУ снова в центре скандала: не успеете - ваши проблемы

Авиакомпания МАУ не перестает удивлять пассажиров своим сервисом. На этот раз с неприятностями столкнулась Мария Ермошина, которая поделилась своей историей, оставив отзыв на ticketsua.

Очевидец решила рассказать свою истории и предостеречь других пассажиров от полетов авиакомпанией МАУ, которая, к слову, является самым крупным авиаперевозчиком Украины.

Сами сотрудники дизлайкают негативные комментарии? Я такого свинства не встречала еще нигде. Как можно отказать в посадке на рейс, на который ты уже купил билет? Нигде в билете даже не было указано, что: "Мы, МАУ, уродская авиокомпания и продаем билетов больше, чем есть реальных мест в самолете. Поэтому поспешите приехать и купить себе место за 15 евро или больше", - пишет Мария Ермошина.

МАУ угодила в скандал (фото: avia.tickets.ua)

Кроме того, женщина отмечает, что вылет планировался в 6 утра, однако взамен предоставили билет на 14:30 в другой авиакомпании. Подобную ситуацию очевидец считает неприемлемой и ждет компенсации.

Напомним, что в Днепре из-за компании МАУ пассажиры застряли на 20 часов в аэропорту.

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