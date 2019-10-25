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МАУ сообщила о важных изменениях: полностью отменяем рейсы

STYLERЖизнь    25.10.2019 - 15:48
МАУ сообщила о важных изменениях: полностью отменяем рейсы
МАУ отменяет рейсы и изменяет расписание (фото: УНИАН)

МАУ предупредила о важных изменениях с ноября

Международные авиалинии Украины предупредили о серьезных изменениях в графике движения, которые вступят в силу уже с 16 ноября. Авиаперевозчик отменяет и сокращает ряд ключевых рейсов, а также изменяет расписание. Об этом говорится на официальной странице компании.

Так, с 16 ноября будет отменено несколько маршрутов. Среди них: Пекин, Рига, Минск, Амман (столица Иордании).

Компания решила прибегнуть к таким нововведениям ради оптимизации расходов и возвращения в "зону безубыточности". Новое рассписание будет действовать весь зимний период 2019-2020 года. А перед началом летнего сезона возможны новые корректировки расписания.

Кроме того, будут внесены следующие изменения в расписание:

Рейсы в Западную Европу будут совершаться в дневное время. Вылет из Киева с 9:30 до 10:30, прилет с 17:30 до 18:30.

Самолеты в направлении Каира, Дубаи, Анкары, Измира, Еревана, Баку и Тегерана будут летать ночью с отправкой с 20:00 до 21:00 и возвращением с 7:30 до 8:45.

МАУ сообщила о важных изменениях: полностью отменяем рейсы

МАУ отменяет рейсы и изменяет расписание (фото: flyuia.com)

Частотность полетов также будет изменениа:

  • Рейсы на Брюссель, Копенгаген, Стокгольм, Краков, Мадрид будут совершаться ежедневно.
  • Самолеты по маршрутам Киев - Лондон - Киев, а также Киев - Вильнюс - Киев будут летать дважды в день.
  • Полеты в Тель-Авив, Стамбул и Тбилиси будут выполняться по несколько раз на день.

Внутренние перелеты

Воздушное сообщение Киева со Львовом, Одессой и Харьковом будет происходить дважды в день, а в Днепр, Херсон, Черновцы, Запорожье и Ивано-Франковско - ежедневно.

Полеты на дальние дистанции

  • В Торонто самолеты будут летать трижды в неделю вместо двух раз.
  • Вылет из Киева в Нью-Йорк будет перенесен на 11:30, а прилет на 16:20.
  • В направлении Дели самолеты будут летать пять раз в неделю в зимнем сезоне, а летом 2020 - ежедневно.
  • Уменьшится количество рейсов на Бангкок до трех раз в неделю.

"Такие изменения вступят в силу с 16 ноября и будут действовать вплоть до выработки правительством Украины эффективного решения по созданию равных конкурентных условий для украинских и иностранных перевозчиков при выполнении рейсов с облетом территории Российской Федерации", - сказано в сообщении компании.

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